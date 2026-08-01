INDEX reconoce la excelencia académica 30 jóvenes diáspora

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SANTO DOMINGO.- Treinta jóvenes de origen dominicano, residentes en distintos países, fueron reconocidos por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) por su desempeño académico, liderazgo y compromiso con sus comunidades, como parte del programa Orgullo Dominicano en el Exterior (ODEX) 2026.

Los jóvenes, de entre 10 y 17 años, participaron durante su estadía en República Dominicana en una agenda educativa, cultural e institucional diseñada para fortalecer su vínculo con el país de origen de sus familias y acercarlos a la historia, las tradiciones y los valores dominicanos.

El acto de reconocimiento se realizó en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y estuvo encabezado por la directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio; José Miguel Zabala, director de Vinculación y Codesarrollo del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, y Henry Ogando, director senior internacional de las Oficinas de Representación de Banreservas, patrocinador oficial de ODEX 2026.

«Cada logro que hoy celebramos es el resultado de su esfuerzo constante, de su compromiso con la educación y del invaluable respaldo de sus familias… esa convivencia les va a permitir conectar aún más con la historia, la riqueza cultural y las tradiciones de República Dominicana. Mi deseo es que no solo regresen a sus países con un reconocimiento, sino que regresen con el corazón lleno de ser dominicano», expresó Toribio.

LOS JÓVENES DESTACADOS

En esta edición fueron reconocidos Daniel Rodríguez Mena, Abril Sabina Bustos Rudecindo, Alexa Saraí Mendoza, Amanda Valera Fersola, Amy Haniel Pérez Mordan, Brianna Pilier, Cataleya Muñoz, Dailís Reynoso, Darlixa Domínguez, Diego Valera Fersola, Jesús Antonio de León Asencio, Giulia Maria Albanese, Jashly Yismeilin Matos M., Jennifer Nicole Goris Vélez y Leah Cuendias Soto.

También, Lia Victoria Abrego Luciano, Liz Yameiris Dotel Quiroz, Luisa Peña, Manuel Enrique Gómez Hernández, Marbelys Feliz Saldivar, Melanie Caitlin Pérez Cuesta, Mia Nicole Abreu Cruz, Nicole Manuela Nivar Salomé, Paola Nicole Candelario Gabín, Paola E. Llorens Díaz, Sabrina Mejía Velázquez, Sophia Victoria Baquedano, Sophia Pérez de Jesús y Liam Joel Joubert Ogando.

AGENDA CULTURAL Y EDUCATIVA

Como parte del programa, los jóvenes visitaron el Palacio Nacional, donde sostuvieron un encuentro con el presidente Luis Abinader, y acudieron al Congreso Nacional para participar en la experiencia «Diputado por un Día».

También recorrieron la Ciudad Colonial, donde conocieron algunos de sus principales monumentos históricos, y participaron en una jornada de integración junto a Dominicanos USA (DUSA).

La agenda incluyó además una función especial de Toy Story, con el apoyo de Caribbean Cinemas y Caribbean Educa, así como una jornada recreativa en Chivería, una finca ubicada en San Cristóbal, donde los participantes conocieron parte de las tradiciones dominicanas, degustaron platos típicos y realizaron actividades al aire libre.

El programa concluyó con el acto de clausura en el MIREX, donde los participantes recibieron los reconocimientos por su desempeño académico y su compromiso con sus raíces dominicanas.

jt-am