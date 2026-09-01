Incorporan cientos de agentes para prevenir la violencia en RD

La participación de los agentes tuvo lugar durante el panel "Voces que aportan soluciones desde la población masculina".

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Santo Domingo, 1 sep.- República Dominicana incorporó hoy a cientos de agentes de la Policía Nacional a una consulta destinada a recoger experiencias y propuestas de hombres de distintos sectores sociales para fortalecer la prevención de la violencia de género.

La participación de los agentes tuvo lugar durante el panel «Voces que aportan soluciones desde la población masculina», organizado por el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional como parte de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres.

El encuentro procuró propiciar un intercambio directo con los uniformados sobre el papel de los varones en la mitigación de conductas agresivas y recopilar aportes que contribuyan a mejorar las acciones y respuestas institucionales.

MINISTRA DE LA MUJER DESTACA LA INTEGRACION AGENTES

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó la importancia de involucrar a la Policía Nacional debido a su presencia en todo el territorio y al contacto permanente de sus integrantes con las comunidades.

Según explicó, esa cercanía permite a los agentes identificar situaciones que afectan la convivencia, la seguridad familiar y la tranquilidad en los barrios.

Durante el panel se analizaron asuntos relacionados con la construcción de masculinidades sustentadas en el respeto y la igualdad, la identificación de señales de alerta y la reducción de comportamientos violentos.

También se abordaron factores individuales, familiares, sociales e institucionales que pueden favorecer estas conductas, así como herramientas para manejar emociones como la ira, los celos y la frustración sin recurrir al maltrato.

OTROS TEMAS

Otro de los temas tratados fue la responsabilidad de los hombres cuando conocen casos de abuso en su entorno, la importancia de evitar la revictimización de las mujeres que denuncian y la necesidad de superar la idea de que la violencia intrafamiliar constituye un asunto privado.

La jornada concluyó con la explicación del instrumento de la Consulta Nacional y su aplicación a los participantes. Las opiniones y propuestas recogidas serán utilizadas como insumos para las recomendaciones que resulten del proceso.

El panel estuvo encabezado por Gloria Reyes y el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García, con la participación de especialistas del Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de la Mujer.

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