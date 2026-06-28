Inauguran una exposición fotográfica sobre Juan Bosch

La exposición estará abierta al público hasta el próximo 4 de julio del 2026.

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SAN JUAN DE LA MAGUANA.- La Secretaría de Cultura del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inauguró una exposición fotográfica dedicada al legado de su fundador, el profesor Juan Bosch, en la explanada del Ayuntamiento Municipal de este municipio.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de julio e incluirá un programa de actividades educativas, conferencias y conversatorios dirigidos a destacar la vida, obra, trayectoria política y aportes culturales del líder histórico del PLD.

La iniciativa forma parte del programa organizado por la Comisión de Celebraciones y Conmemoraciones del partido con motivo del natalicio de Juan Bosch, nacido el 30 de junio de 1909. Desde hace varios años, esa fecha ha sido declarada por la organización como el «Día de la Confraternidad Peledeísta».

RESALTAN VALORES Y TRAYECTORIA DE JUAN BOSCH

Durante el acto inaugural, el presidente municipal del PLD, Julio César Bugué Pinales, resaltó la trayectoria del exmandatario y sus contribuciones al fortalecimiento de la democracia y el desarrollo político de la República Dominicana.

A su vez, el presidente provincial del partido, Mauro Piña, afirmó que la exposición constituye un espacio para promover el conocimiento y la valoración del legado político, social y cultural del profesor Bosch entre las nuevas generaciones.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de la vicesecretaria de Cultura y exdiputada Mirna Tejeda, quien realizó un recorrido por la vida, la obra y la producción literaria de Juan Bosch, además de destacar su influencia en la política dominicana.

ACTIVIDADES DURANTE LA EXPOSICION

Las actividades iniciaron este sábado con la tradicional ceremonia «Una Flor para el Profesor», organizada por la corriente magisterial Eugenio María de Hostos.

El programa también contempla un espacio especial durante la Asamblea Provincial del domingo en San José de Ocoa, una ofrenda floral el martes 30 de junio, a las 8:30 de la mañana, en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

Asimismo, el acto de graduación del Programa de Formación Política del PLD, previsto para las 10:00 de la mañana en el auditorio de la Universidad del Caribe, organizado por el Instituto de Formación Política Profesor Juan Bosch.

an/am