Hubieres pide al Gobierno reducir precios GLP y gasolinas

Hibieres dijo este 30 de junio del 2026 que los precios de los combustibles no se corresponden con los del crudo.

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SANTO DOMINGO. – El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, exhortó al presidente Luis Abinader a disponer una reducción en los precios de los combustibles, al considerar que la caída sostenida del petróleo en los mercados internacionales justifica una rebaja inmediata.

Hubieres afirmó que el costo del barril de petróleo ha disminuido durante las últimas tres semanas, por lo que calificó como un abuso mantener invariables los precios de los combustibles, especialmente el gas licuado de petróleo (GLP), el cual, según sostuvo, presenta un sobreprecio de RD$37 por galón.

PRECIOS NO SE CORRESPONDEN CON REALIDAD DEL CRUDO

El dirigente del transporte planteó que el Gobierno debería fijar el precio del GLP en RD$101 por galón, medida que, a su juicio, beneficiaría de manera directa a la población, en particular a las amas de casa y a los sectores de menores ingresos.

Asimismo, aseguró que el precio de las gasolinas tampoco se corresponde con la realidad del mercado internacional, al señalar que el barril de petróleo ronda actualmente los US$70.

Hubieres criticó la decisión gubernamental de mantener congelados los precios de los combustibles durante tres meses, al considerar que esa política carece de justificación frente al comportamiento de las cotizaciones internacionales del crudo.

an/am