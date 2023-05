Hipólito ve declaraciones Ceara «no son nada del otro mundo»

Hipólito Mejía conversa con periodistas.

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República, Hipólito Mejía, opinó que las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, sobre 600 personas que fueron detectadas en esa entidad que cobraban sin trabajar “no son nada del otro mundo”.

El alto dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo a periodistas que es normal que legisladores de esta organización pidan la cabeza del funcionario, pero que la transparencia demanda que se digan las cosas como son.

“Yo creo que en la transparencia, no creo que sea un pecado, yo creo que las cosas hay que decirlas, pero entiendo que eso no es nada del otro mundo… pueden hacerlo pueden opinar, eso no es problema, lo que pasa es que tenemos una concepción de medios dictadores”, indicó.

El exmandatario contó que el expresidente Joaquín Balaguer dijo que su gran problema era que decía todo, aun cuando no se podían decir, a lo que Mejía respondió que se puede decir todo en la política “para que lo digas tú, lo digo yo”.

an/am