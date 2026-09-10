Helicobacter pylori estaría asociado al cáncer colorrectal

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La exposición a la bacteria Helicobacter pylori, conocida por su relación con el cáncer de estómago, podría estar asociada con alrededor del 22 % de los casos de cáncer colorrectal a nivel mundial, según un estudio que analizó 43 investigaciones.

El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad de California San Diego, estimó que las personas expuestas a la bacteria tienen un riesgo 1.6 veces mayor de desarrollar cáncer colorrectal.

DIFERENCIAS REGIONALES

La proporción de casos potencialmente relacionados con la bacteria varió entre regiones. En el Pacífico Occidental alcanzó el 25 %, mientras que en Mongolia llegó al 36 %. China registró la mayor cantidad absoluta de casos potencialmente vinculados, con unos 139,619.

La investigación utilizó revisiones sistemáticas y datos del Observatorio Mundial del Cáncer (GLOBOCAN) correspondientes a 2022.

RESULTADOS PRELIMINARES

Los investigadores aclaran que los hallazgos no demuestran que Helicobacter pylori cause directamente el cáncer colorrectal, debido a que la asociación se basa principalmente en estudios observacionales.

Expertos consultados también pidieron cautela y señalaron que se requieren investigaciones de mayor calidad para determinar si existe una relación de causa y efecto.

POSIBLE ERRADICACIÓN

Cuatro estudios observacionales encontraron que la eliminación de la bacteria mediante antibióticos se relacionó con una reducción del riesgo de cáncer colorrectal, aunque el efecto se observó después de 10 años.

Los autores advierten que una erradicación masiva debe considerar la resistencia a los antibióticos y sus efectos secundarios, por lo que plantean realizar ensayos clínicos y estudios prospectivos.

El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más frecuente y el segundo más letal en el mundo. En 2022 se registraron cerca de dos millones de nuevos casos y unas 900,000 muertes.

an/am