Héctor Guzmán acusa al Gobierno de estar muy lejos de la realidad

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Héctor Guzmán, acusó al Gobierno de actuar “como si nada” a pesar de que encontró la crisis de la pandemia y luego se agravó por la guerra en Ucrania.

“El gobierno de Luis Abinader no ha entendido la crisis por la que estamos pasando, no le da importancia al covid, pero la población si sabe lo que está pasando”, sostuvo.

Dijo que a las actuales autoridades no les importa eso y no exhorta a la población. “Pareciera que por decreto no hay covid en el país”, añadió.

Guzmán dijo que una de las grandes preocupaciones de los países es la producción de alimentos de manera local, sin embargo para este Gobierno este tema no es prioritario.

El dirigente político refirió sobre la posible reelección del Presidente Abinader, que la misma está muy sujeta a la gestión de gobierno y hay a esperar a ver qué pasa ya que en agosto llegaremos al segundo año y habrá una evaluación.

Al ser entrevistado en el programa 55 Minutos, dijo que si la gestión de Abinader es aceptable dentro de su partido, nadie va a competir con él, pero que si no lo es, puede surgir competencia.

Adelantó que todo parece indicar que al inicio del año que viene se estarían definiendo las alianzas políticas.

Resaltó que el PRM no tiene todas las alianzas, sino que está todo el mundo suelto y que actualmente cada partido está atendiendo sus procesos internos para ir a la competencia.

