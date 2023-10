¡Hasta cuando Israel y Palestina!

En medio de este valladar sin salida, observo llantos y masacres humanas, se me prende la musa y a seguidas creo que es hora de perder el orgullo ante Dios y decir que para no perder más humanos por tierra es mejor perder a su majestad el orgullo, la arrogancia, la codicia, la envidia, las iras entre ambos bandos, la lujuria. Porque no decir el placer de mentir y el gusto por el pecado y arrodillarnos ante Dios.

Hasta cuándo tanta insensibilidad de parte de sus destructores que sin piedad matan la esperanza de paz de niños masacrados sin piedad donde degüellan a sus padres, abuelos, tíos y hermanitos. Hasta cuándo vamos a dejar de ver ríos de sangre en pueblos que piden un alto al fuego y una redención de amor, por el sólo hecho de querer tener un rincón y con razón ni maltratar un pedazo de tierra donde ellos puedan pernotar.

Hasta cuándo habrá un cese a las hostilidades perpetradas por verdugos que no tienen humanidad en tierra donde nació la expresión de un remanso de paz y que hay que amar con devoción a tu prójimo con mucha pasión. Hasta cuándo palestinos e israelíes tendrán que suspirar sin verse desangrar donde haya perdón eterno, y los edificios ardidos en llamas, calles polvorientas y escombros por todos lados llenos de restos humanos que llenan de melancolías y también de valor en luchas por su nación a ver si el derecho de nacer la tierra santa ha de pertenecer.

Hasta cuándo habrá un mañana con un despertar y ya sea antes y aún después sólo sirva de historias pasadas dónde ambos lados se abrazarán y reconozcan sus errores, pidan perdón de ambos lados por todos lo que pasó y jamás ni nunca debió los que hoy el mundo presenció.

Un hasta luego judíos, árabes y musulmanes que desde dominicana me encuentro yo orando por ustedes tooo y para ustedes niños del mundo y en especial de tierra santa y bendecida qué un castigo infernal Dios tendrá la firme decisión de algún día hacerlo parar.

