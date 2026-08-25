Haitianos protestan ante embajada de su país en Chile

Varios manifestantes denunciaron trabas administrativas y cobros excesivos para lograr certificados de antecedentes penales necesarios para distintos trámites y afirmaron que muchas veces cuando se los entregan ya están vencidos.

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Santiago de Chile, 25 ago.- Un grupo numeroso de ciudadanos haitianos se concentró hoy ante la embajada de su país en Santiago de Chile para protestar por la demora e irregularidades en la obtención de documentos requeridos por las autoridades locales.

Varios manifestantes denunciaron trabas administrativas y cobros excesivos para lograr certificados de antecedentes penales necesarios para distintos trámites y afirmaron que muchas veces cuando se los entregan ya están vencidos.

Además, aseguraron, existen intermediarios que operan en las inmediaciones del recinto y les cobran entre 300 mil y 500 mil pesos (de 324 a 540 dólares) por gestionarles los documentos.

Según los manifestantes, miles de haitianos están en situación migratoria irregular por ese problema y enfrentan amenazas de deportación.

A las fallas en la tramitación de antecedentes penales se suma la demora en la entrega de pasaportes que a veces puede tardar de dos a cuatro años, dijeron.

Uno de los haitianos declaró a la Radio Cooperativa que ahora con el nuevo gobierno chileno están llegando cartas de abandono (expulsión) ya que sin el certificado no están habilitados para trabajar.

Durante la protesta algunas personas lograron entrar hasta la sede diplomática, pero fueron retiradas por personal de Carabineros.

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