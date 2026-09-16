NY: Califica de «vergüenza nacional» embargo bienes JCE

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- La dirigente de la seccional del partido Alianza País (AP), Mónica Zapata, calificó de «una vergüenza nacional» el embargo de bienes de la Junta Central Electoral (JCE) en Nueva York por una deuda cercana al millón de dólares.

Explicó que «mientras miles de dominicanos en el exterior hacen sacrificios para mantener a sus familias, pagan impuestos y envían remesas, resulta indignante ver a instituciones envueltas en conflictos millonarios que terminan en tribunales extranjeros».

«Aquí no se trata de una deuda, se trata de cómo se administran los recursos públicos, cómo se firman los contratos y quién termina pagando cuando las decisiones administrativas salen mal», afirmó.

Expuso que, según reportes publicados, el City Marshal de Nueva York notificó un embargo de bienes de la Junta Central Electoral por una sentencia relacionada con una deuda a favor de Latin Events, cuyo monto originalmente ascendía a 838.337,50 dólares y que con intereses, recargos y gastos habría alcanzado los 982.261,88 dólares. Los bienes podrían ser subastados el primero de octubre si la deuda no es saldada.

Preguntó «quién responde por esto, quién autorizó los compromisos, quién supervisó dicho contrato y quién asumirá la responsabilidad por los costos adicionales».

Recalcó que la institucionalidad no puede significar solamente exigirle al ciudadano que cumpla, las instituciones del Estado también tienen que rendir cuentas.

«Un millón de dólares no es una cifra cualquiera, es dinero público y cuando está en juego la transparencia no puede ser opcional», concluyó.