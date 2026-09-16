Silvio Rodríguez regresará a México con cuatro conciertos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Ciudad de México, 16 sep (Prensa Latina) El reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez regresará a México para ofrecer cuatro conciertos en igual cantidad de entidades en abril de 2027, informó hoy el diario La Jornada en su edición digital.

La publicación detalló que el autor de Ojalá y El necio se presentará en el Auditorio Banamex, en Monterrey, Nuevo León, el 15 de abril; en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, el 18; en el Auditorio Metropolitano de Puebla, el 22, y en el capitalino Auditorio Nacional, el 26.

El medio de comunicación adelantó que Rodríguez interpretará sus clásicos, así como sus últimos trabajos discográficos.

En sus páginas web o cuentas oficiales en redes sociales, los auditorios anuncian y celebran el retorno del cantautor a sus escenarios.

La gira marcará el regreso del fundador de la Nueva Trova cubana a tierras mexicanas, donde aún se recuerda su emblemático concierto de junio de 2022 ante más de 100 mil personas reunidas en el Zócalo de esta capital, considerado el corazón de México.

Rodríguez se encuentra actualmente en España, donde ha realizado conciertos en ciudades como Barcelona, Zaragoza y Bilbao.

ool/las