R. Dominicana participará en el Mundial de Béisbol U15 2026

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SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) presentó el roster oficial de la selección nacional que representará a República Dominicana en la Copa Mundial de Béisbol U15 2026, organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

El campeonato se disputará del 25 de septiembre al 4 de octubre en las ciudades mexicanas de Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo, con la participación de 12 selecciones nacionales.

DOMINICANA, EN EL GRUPO A

El conjunto dominicano quedó ubicado en el Grupo A, junto a Japón, México, Cuba, Alemania y Sudáfrica. Los partidos de esta fase se celebrarán en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida.

Además de los equipos del Grupo A, el torneo contará con China Taipéi, Nicaragua, Australia, República Checa, Estados Unidos y Venezuela.

La conformación de la selección fue el resultado de un proceso de aproximadamente mes y medio de entrenamientos, evaluaciones y partidos de preparación, en el que participaron jóvenes procedentes de diferentes programas vinculados a Fedom.

Entre las academias que participaron en el proceso figuran MVP-Miguelón, Ozuna Factory, International Prospect League (I.P.L.), Jaime Ramos, Sandy Nin, Otro Nivel, Edwin Encarnación y José Burdiel Academy.

Durante las jornadas de evaluación, el cuerpo técnico valoró las condiciones físicas, ofensivas y defensivas de los jugadores, además de aspectos relacionados con el pitcheo, disciplina, versatilidad y capacidad competitiva.

LOS 20 PELOTEROS SELECCIONADOS

La escuadra dominicana estará integrada por 20 jugadores nacidos entre 2011 y 2012, distribuidos entre lanzadores, receptores, jugadores de cuadro y jardineros.

Roster oficial:

Brandon Moisés Báez de la Cruz — jugador del cuadro Airam Heinz Burgos Rubio — lanzador zurdo Raylin Enmanuel Cabrera Roque — lanzador derecho Welington Daniel Castillo Inoa — receptor Josué Enmanuel Collado García — receptor Alan Félix Brea — lanzador derecho Milfree Enmanuel Figueroa Martes — jugador del cuadro Ángel David García Hiche — jardinero Axel Smarlin Heredia Santana — jugador del cuadro Ransiel Herrera Aybar — jugador del cuadro Yeiden Yonell Herrera Roa — jugador del cuadro Hiddekel Sebastián Jhonson Capois — jardinero Carlos Marrero Cruz — jugador del cuadro Ángel Azhael Montás — jugador del cuadro Luís Ángel Ogando — lanzador Esmailin Manuel Paulino Mercedes — lanzador Ángel Esmil Peralta Belén — jardinero Luis Sebastián Ramos Familia — lanzador derecho Norky Anderson Sánchez Segura — jugador del cuadro Alexander Tejeda Yoyo — jardinero/lanzador

CUERPO TÉCNICO

La selección estará dirigida por Welington Castillo, quien tendrá como asistente a Joselito Canó Soriano.

El cuerpo técnico también estará integrado por los entrenadores Sergio Andrés Méndez Flores, Elvin del Rosario Castro, Francisco Adonis Natera, Jovanny Rosario de los Santos y Álvaro Manuel Samboy Beltré.

Como preparadores físicos estarán Emyi Capellán Almonte y Miguel Madé Carela Reyis, mientras que Miguel Amaurys Nina fungirá como delegado.

La participación dominicana en el Mundial U15 representa una oportunidad para que los jóvenes peloteros continúen su proceso de formación y adquieran experiencia internacional frente a selecciones clasificadas de distintas regiones del mundo.

of-am