Los Mellos y 95 North-Crist Fe disputarán final Softbol del DN

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SANTO DOMINGO.- Los Mellos Softbol Club y 95 North-Cristo Fe avanzaron a la final del Torneo de Softbol Rubén Pimentel, categoría Júnior-B, tras superar en la ronda semifinal al Team Peña Gómez y Comercio en Marcha, respectivamente.

La serie por el campeonato, organizada por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina) y dedicada a Aneudy Liven, se disputará este sábado desde las 2:00 de la tarde en el estadio Alfredo Tejada (Cayayo), del Complejo Deportivo Puerto Isabela, en el Hoyo de Chulín, Cristo Rey.

El título se definirá en una serie al mejor de tres partidos, por lo que el primer equipo que consiga dos victorias levantará la Copa Armonía, Amistad y Confraternidad.

EMOCIONANTES SEMIFINALES

El presidente de Asadina, Apolinar Durán Brito, destacó el nivel competitivo mostrado durante la jornada semifinal y confió en que la serie decisiva concite una mayor asistencia de aficionados.

“Fue una gran semifinal, dos partidos donde la adrenalina estuvo en cada entrada y los cuatro equipos utilizaron todas sus herramientas para salir victoriosos”, manifestó Durán Brito.

El dirigente también reconoció el desempeño de Adovenprofar, Mata Chata, Villa Juana y La Liguilla, conjuntos que quedaron fuera de la segunda ronda, pero que, según señaló, protagonizaron buenos encuentros durante la fase regular.

LOS MELLOS GANAN POR LA MÍNIMA

En el primer partido de la semifinal, Los Mellos Softbol Club derrotó 7-6 al Team Peña Gómez, en un encuentro en el que Miguel Araujo se apuntó la victoria desde el montículo.

La ofensiva de Los Mellos estuvo encabezada por Yorbi Marte, quien conectó jonrón y sencillo y remolcó tres carreras. José Jiménez también aportó un cuadrangular solitario, mientras que Carlos Sarita disparó dos sencillos y produjo dos anotaciones.

Los Mellos fabricaron sus siete carreras con igual cantidad de imparables, mientras que el Team Peña Gómez terminó con seis vueltas y cinco hits. La derrota correspondió a Miguel Guzmán.

Por el equipo derrotado sobresalieron ofensivamente Luis Ortiz y Noel García.

95 NORTH-CRISTO FE REMONTA

En el segundo encuentro, 95 North-Cristo Fe remontó para imponerse 8-6 a Comercio en Marcha, apoyado en un rally de cinco carreras en el quinto episodio.

El equipo ganador conectó 11 imparables, frente a siete de sus rivales. Jesús Reyes se acreditó la victoria desde el bullpen, José Peña consiguió el salvamento y Jonathan Sánchez cargó con la derrota.

En la ofensiva de 95 North-Cristo Fe sobresalieron Randy Núñez, con jonrón y doble; Randel Brito, con cuadrangular y sencillo; así como Luis Hiciano y Jendry Torres, quienes también conectaron jonrones y remolcaron dos carreras cada uno.

Los Mellos Softbol Club y 95 North-Cristo Fe se medirán ahora por el campeonato en una serie que promete definir al nuevo monarca de la categoría Júnior-B del torneo Rubén Pimentel.

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