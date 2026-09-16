«Milly: Queen of Merengue» tendrá proyección especial en NY

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NUEVA YORK.- La historia de una de las voces más emblemáticas del merengue llegará a la gran pantalla en una ciudad clave en su trayectoria. «Milly: Queen of Merengue», película inspirada en la vida y el legado de Milly Quezada, tendrá una proyección especial el próximo sábado 19 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el United Palace de Nueva York.

La presentación cobra un significado especial al realizarse en Washington Heights, barrio vinculado a los inicios de Quezada y a la comunidad dominicana que respaldó sus primeros pasos hasta convertirse en un símbolo de resiliencia y en una de las artistas de mayor reconocimiento internacional del género.

Dirigida por Leticia Tonos Paniagua, cuyas películas han representado a República Dominicana en los Óscar en cuatro ocasiones, la cinta está protagonizada por la actriz Sandy Hernández, quien ofrece una interpretación de Quezada.

Esta coproducción entre República Dominicana y Puerto Rico reúne a Producciones Línea Espiral, pionera dominicana en desarrollo y coproducción internacional; Belle Films y Reaktor Post, de Puerto Rico; y Casa NoHo Studios, con sede en Los Ángeles, cofundada por Hernández y el director y productor Ben DeJesus, quien también estará presente en la función de Nueva York.

El elenco cuenta además con el actor, comediante e imitador dominicano Juan Carlos Pichardo, quien interpreta a Rafa Vásquez, esposo de Milly.

ESTRENO EN NYLFF

Con 118 minutos de duración, el filme forma parte de la selección oficial del New York Latino Film Festival (NYLFF) 2026, donde será presentado como Spotlight Screening.

La película sigue el recorrido de Milly desde Washington Heights hasta su ascenso como «Reina del Merengue», mostrando no solo a la artista reconocida internacionalmente, sino a la mujer detrás de una carrera que ha trascendido generaciones y fronteras.

La cinta ya ha captado la atención de medios estadounidenses. TheWrap la destacó dentro de la programación del NYLFF, resaltando la dirección de Tonos Paniagua y la actuación de Hernández. Variety describió a la directora como «de vuelta en plena forma», mientras Los Angeles Times la incluyó entre los cinco títulos en español imperdibles de LALIFF por su estética, música y actuación protagónica. También obtuvo el segundo lugar en la categoría Audience Feature Film Award del Miami Film Festival.

UNA NOCHE DE CINE Y MERENGUE

Más allá de su recorrido cinematográfico, la función encierra un poderoso simbolismo: Milly regresa a Nueva York a través de la gran pantalla, a una ciudad fundamental en la construcción de su carrera.

Considerada la primera película musical de República Dominicana, la obra no solo celebra la carrera de Quezada, sino que explora el recorrido personal de una mujer decidida a perseguir su sueño mientras intentaba preservar su familia.

Como parte de las actividades, el sábado 19 se realizará un encuentro con la prensa de 4:30 a 6:30 p.m., previo a la proyección de las 7:00 p.m. en el United Palace, en una noche que reunirá cine, música, cultura e identidad dominicana.

La estrategia de relaciones públicas y medios para la presentación en Nueva York estará liderada por Isveny Pichardo y Media Pichardo.