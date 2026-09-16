ECUADOR; RD logra más de 30 premios en Latin American Wedding;

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QUITO, Ecuador.- La República Dominicana tuvo una participación histórica en la séptima edición de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA) 2026, al lograr más de 30 reconocimientos que destacan la calidad, creatividad y profesionalismo del sector turístico nacional en el ámbito de bodas y eventos.

El momento cumbre de la noche fue para Pedro Vargas, presidente de Vargas Servicios de Catering & Eventos, quien recibió el Gran Premio a la Trayectoria por su destacada labor en la industria de bodas y eventos en Latinoamérica.

«Recibir este Gran Premio es un honor inmenso y un compromiso aún mayor. Este reconocimiento es para todo el equipo humano y para cada proveedor dominicano que día a día eleva el nombre de nuestro país. Gracias a su trabajo, República Dominicana hoy es sinónimo de celebraciones inolvidables», expresó Vargas.

TALENTO DOMINICANO RECONOCIDO

Además de Vargas, una amplia representación del sector fue premiada por su excelencia, consolidando a República Dominicana como potencia en turismo de romance:

Alberto Belliard (BME), Alfonso Rosario (Fotochera), Anyeli Payero, Casas del XVI, Renaissance Jaragua Hotel & Casino, The White Dress, Somos Viaje Punta Cana, Elvira Sepúlveda (Peinados de Bodas), Di Fiore, Proexpord, Giovanna Vásquez, Licormart, Grupo Ilusiones, Grupo AR (LuxArt), Mercaflor, DJ FOX, Armony, Karens Novias, Leo Suberví & Orquesta, Manuel Adames, MJ Convention, Soluciones Ingeniosas, Pilar Ricart Planner, Casa Club Hemingway, Alberto Martín, Roma Art Design, VR Virna Reynoso, Daunys Sánchez Studio, Batuta, Pastelería Rosario y Danu Visuals, entre otros.

La organización también destacó la labor de firmas aliadas que hacen posible estos logros: Copa Airlines, MJ Convention, Sound Light, Batuta, Renaissance Jaragua Hotel & Casino, JW Marriott, AV Events RD, Dauny Studio y Danu Visuals.

SANTO DOMINGO SERÁ SEDE DE LAWA 2027

Tras el éxito de la delegación dominicana, la organización de LAWA anunció que República Dominicana ha sido elegida como sede oficial de los Latin American Wedding & MICE Awards 2027, a celebrarse en Santo Domingo.

«Que el mundo venga a Santo Domingo en 2027 es la oportunidad de mostrar nuestra hospitalidad, nuestra infraestructura y el talento que tenemos. Vamos a recibir a Latinoamérica con los brazos abiertos y con la calidad que nos caracteriza», añadió Vargas.