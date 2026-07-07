Haití recuerda este 7 de julio asesinato del presidente Moise

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Puerto Príncipe, 7 jul.- Medios sociales y periodísticos de Haití recuerdan hoy el asesinato el 7 de julio de 2021 del presidente Jovenel Moise, un crimen aún sin esclarecer por las autoridades.

El país amaneció hace cinco años con la noticia de la muerte en su domicilio del mandatario, algunos de cuyos ejecutores, apresados en días posteriores, todavía siguen en prisión, mientras otros permanecen prófugos, según el diario Le Nouveliste.

Un lustro después, parece que el crimen fue cometido ayer, mientras el sistema judicial continúa sus investigaciones, interrogatorios, evaluaciones y análisis de las pruebas.

El caso de Jovenel Moise sigue abierto -subraya Le Nouvelliste- aún sin fijarse la fecha para el juicio del último presidente electo de Haití, por lo que los tribunales permanecen sin emitir un veredicto.

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