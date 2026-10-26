Haití: Jefe pandilla ve militares salvadoreños pudieron morir

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PUERTP PRINCIPE.- El líder de la banda haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», sugirió que los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre pudieron haber muerto durante un enfrentamiento armado en territorio controlado por la organización criminal Chen Mechan.

En un video difundido en las redes sociales, el cabecilla afirmó que pudo producirse un tiroteo en esa zona, donde los militares habrían sido emboscados, aunque no presentó pruebas que permitan confirmar esa versión.

«Es posible que haya ocurrido un incidente en Chen Mechan, que se produjeran disparos, que comenzara un tiroteo y que los salvadoreños murieran», expresó Joseph, según la traducción de sus declaraciones del criollo haitiano.

AFIRMA QUE HABRÍA NEGOCIADO CON BUKELE

El jefe de 400 Mawozo aseguró que, de haber capturado a los cuatro militares, los habría mantenido vivos para utilizarlos como rehenes y negociar directamente con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«Si esos cuatro extranjeros hubieran caído en mis manos, tú habrías tenido que salir de El Salvador y venir a sentarte a negociar conmigo», manifestó.

Joseph sostuvo que habría movilizado a unos 350 hombres armados para rodear y someter a los militares, trasladarlos a una de sus bases y utilizarlos para exigir la retirada de las fuerzas extranjeras de Haití.

También afirmó que habría exigido al Estado haitiano asumir directamente la responsabilidad de garantizar la seguridad del país.

SE DESMARCA DE LA DESAPARICIÓN

Durante su intervención, el dirigente criminal intentó diferenciar la actuación de su banda de los hechos ocurridos en el territorio de Chen Mechan. Asimismo, cuestionó la atención que las autoridades haitianas han prestado a los salvadoreños, en comparación con la situación de tres policías haitianos a los que hizo referencia.

Los cuatro militares desaparecieron el 18 de octubre, luego de que hombres armados emboscaran el vehículo blindado en el que viajaban por Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe.

El presidente Bukele anunció una operación para recuperarlos y exigió su entrega con vida. Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no han confirmado su muerte.

an/am