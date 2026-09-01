Haití con cierta normalidad, tras semana de masacre de Kenscoff

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Puerto Príncipe, 1 sep.- La vida en Haití recupera hoy cierta normalidad, una semana después de la masacre el 23 de agosto en Kenscoff, en medio de la inseguridad que persiste en el país, comentó el periódico Le Nouvelliste.

Luego del ataque en aquella zona metropolitana, considerado «espantoso» por sus 40 muertes, las autoridades que emitían comunicados de emergencia dejan de hacerlo, los medios y articulistas buscan otros temas, y la población retoma sus luchas cotidianas, añadió el diario.

La publicación lamentó que las autoridades se abstuvieran de declarar un Día Nacional de duelo en homenaje a las víctimas de aquel acto de extrema violencia, y de publicar los resultados de alguna investigación para esclarecer lo ocurrido en Kenscoff.

Los únicos gestos de reacción ante la tragedia provinieron del Gobierno de Puerto Príncipe y de la Dirección General de la Policía Nacional, que acudieron al lugar, mientras ninguna autoridad política visitó a las víctimas ni a los sobrevivientes, comentó el diario.

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