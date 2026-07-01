Haití celebra primer Foro de Inversiones iniciativa europea

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Puerto Príncipe, 1 jul Haití celebra hoy su primer Foro Nacional de Inversiones, concebido como parte de la denominada Iniciativa Global de la Unión Europea (UE), publicó el periódico Le Nouvelliste.

El evento este lunes asume importancia especial para el sector privado y sus socios de la UE, sobre todo después de que las asociaciones de empleadores del sector particular nacional expresaran su deseo de establecer una alianza operativa, añadió el diario.

La nación caribeña desarrolla su vida económica en medio de grandes dificultades, a causa de una severa crisis generada por la violencia de pandillas armadas que operan en todo el país, de acuerdo con las autoridades.

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