Grupo Ramos lidera reputación corporativa del sector retail

SANTO DOMINGO.– Grupo Ramos se posicionó como la empresa del sector comercio minorista (retail) con mejor reputación de República Dominicana, según los resultados del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) 2026.

La compañía también alcanzó el quinto lugar entre las empresas con mejor reputación del país, tras escalar seis posiciones en los últimos cuatro años. Asimismo, ocupó el séptimo puesto en el ranking de empresas más responsables, dentro de la categoría ambiental, social y de gobernanza (ASG).

Este desempeño refleja una estrategia empresarial sustentada en tres pilares fundamentales: eficiencia operativa, innovación y responsabilidad socioambiental.

RECONOCEN SU GESTIÓN EMPRESARIAL

Vanessa Alba Caminero, directora ejecutiva de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, afirmó que los resultados responden a una gestión que entiende la reputación como consecuencia de decisiones consistentes orientadas al servicio al cliente, la responsabilidad empresarial y la generación de valor para el país.

La ejecutiva señaló que escalar seis posiciones en cuatro años y encabezar su sector representa un compromiso para continuar elevando los estándares de desempeño de la organización.

La empresa destacó que este reconocimiento pone de relieve la importancia de desarrollar modelos de negocios que combinen el crecimiento económico con la protección ambiental y el compromiso social.

AVANCES EN SOSTENIBILIDAD Y RECICLAJE

Entre los resultados correspondientes a 2025, Grupo Ramos informó que generó más de 14.6 millones de kilovatios hora (kWh) de energía solar, con lo que evitó la emisión de aproximadamente 9,730 toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

También logró reducir hasta un 44.7 % el consumo eléctrico en Sirena Churchill mediante iniciativas de innovación y eficiencia energética.

En materia de economía circular, la compañía recicló más de 167,851 kilogramos de residuos a través de sus Puntos R.

Adicionalmente, su programa de recuperación de cartón, implementado en 62 establecimientos, permitió gestionar más de 1,003 toneladas de ese material, recuperar 57.61 toneladas de plástico y evitar la tala de más de 17,059 árboles.

PRESENCIA EN EL MERCADO DOMINICANO

Grupo Ramos es uno de los principales grupos comerciales de República Dominicana y opera las cadenas de supermercados e hipermercados Sirena, Sirena Market y Aprezio.

Asimismo, administra centros comerciales mediante Multiplaza y cuenta con más de 90 establecimientos y una plantilla superior a los 8,600 colaboradores.

La empresa considera que su posicionamiento en MERCO 2026 fortalece su compromiso con las buenas prácticas corporativas, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social de las comunidades dominicanas.

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