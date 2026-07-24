Gran espectáculo inaugural de XXV Juegos Centroamericanos

La ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebró este viernes 24 de julio.

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana dio inicio este viernes a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con una ceremonia de apertura que combinó música, danza, tecnología y un homenaje a los 100 años de historia del evento deportivo regional.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez acogió un espectáculo de 90 minutos en el que participaron más de 900 bailarines del Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y academias de distintas provincias, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

La ceremonia incluyó la interpretación del tema oficial “Corazón de Fiesta”, a cargo de la agrupación Ilegales, además de un despliegue tecnológico con más de 30,000 dispositivos LED, luces láser y una exhibición aérea de 1,100 drones que iluminó el cielo de la capital.

COMPETENCIA HISTÓRICA

El desfile de las delegaciones y el encendido del pebetero dieron paso oficial a unos Juegos que reunirán a cerca de 6,200 atletas de Centroamérica y el Caribe. Los deportistas competirán en 40 deportes y 53 disciplinas, con un total de 3,244 medallas, la mayor cantidad otorgada en la historia del certamen.

La organización destinó una inversión de 9,000 millones de pesos dominicanos para la construcción y remodelación de instalaciones deportivas, así como para la preparación de la delegación anfitriona, integrada por 720 atletas.

Entre las principales figuras destacan la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz y el clavadista mexicano Osmar Olvera.

Aunque la inauguración se celebró este viernes, algunas competencias comenzaron el pasado 20 de julio en disciplinas como polo acuático, bádminton, judo y taekwondo. Este sábado está prevista la entrega de las primeras medallas del evento.

an/am