Gonzalo Castillo reivindica obras de gobiernos del PLD

El aspirante presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, rechazó este jueves las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la cantidad de obras construidas por el PRM durante sus seis años de gobierno.

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SANTO DOMINGO. — El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, rechazó este jueves las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la cantidad de obras construidas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante sus seis años de gobierno.

Castillo afirmó que las administraciones peledeístas ejecutaron numerosas infraestructuras de impacto nacional, entre ellas las circunvalaciones de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana y San Juan, así como las carreteras San Pedro de Macorís-La Romana y Miches-Sabana de la Mar.

El exministro de Obras Públicas también destacó la construcción de 58 hospitales, 54 destacamentos policiales y proyectos viales en distintas provincias.

Entre las iniciativas citó Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, que describió como un desarrollo urbano integral con viviendas, centros educativos, servicios de salud e instalaciones comunitarias.

“Solo si nos estamos volviendo locos podemos decir que este gobierno (del PRM) ha hecho más obras que el PLD”, expresó Castillo en una nota de prensa.

El dirigente sostuvo que una comparación entre ambas gestiones debe considerar no solo la cantidad de proyectos ejecutados, sino también su alcance y contribución al desarrollo nacional.

RECORRIDO POR MONTE PLATA

Castillo también recorrió 11 comunidades de la provincia Monte Plata, donde escuchó inquietudes relacionadas con el desempleo juvenil y femenino, los apagones, el deterioro de los caminos vecinales y las dificultades de los productores agropecuarios para obtener financiamiento a bajo costo.

dh/am