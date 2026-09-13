Golpes contra el aguijón agropecuario

POR PEDRO CABA

Los golpes (coces) contra el campo (aguijón) que practica la oposición política contra todos los gobiernos sólo han conseguido motivar el amor propio de los productores agropecuarios y proclamar al país como el más eficiente productor de toda la región centroamericana y caribeña.

República Dominicana que ya es el mayor productor regional del estratégico alimento que es el arroz, sin embargo, corre el riesgo de quedar desprotegida de la necesaria unidad nacional, por efecto de esa campaña, y enfrentar con éxito el reclamo de Estados Unidos de acceder libremente al mercado nacional.

Veamos la información:

“Estados Unidos consideró importante que se derogue el Decreto 693-24, que establece medidas arancelarias para proteger la producción de arroz de República Dominicana, como parte de sus consideraciones para garantizar el acceso del cereal estadounidense al mercado local bajo el DR-Cafta.

Así lo comunicó este viernes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en una publicación en su cuenta de X, en la que informó sobre una reunión virtualsostenida a principios de esta semana con autoridades dominicanas, que abordó el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre ambos países.

De acuerdo con la publicación, participaron el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, la embajadora Julie Callahan, la jefa negociadora agrícola de los Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó”.

Desde que se promulgó el Decreto 693-24 la estructura de producción, procesamiento y comercialización del arroz, la más moderna y extensa del país que comprende a 18 provincias, retomó el aliento existía desde el siglo pasado para confirmarse como gran productor regional y autosuficiente.

En este momento la producción registrada del grano en 2025 fue de 14.78 millones de quintales equivalentes a poco más de 1 millón de toneladas métricas, el doble de lo que produce Centroamérica.

En efecto, el año pasado los seis países centroamericanos produjeron en conjunto 571 mil toneladas métricas, insuficientes para cubrir el consumo regional que es de 1 millón y medio de toneladas métricas por año.

DR-CAFTA gran motivador productor dominicano

El presidente entonces Hipólito Mejía no temió cuando al inicio de siglo y de su gobierno decidió montarse en el último vagón del DR-CAFTA, superando la inacción oficial que le precedió que nos pudo dejar fuera del más grande mercado mundial de alimentos, los Esatados Unidos de América.

Ese reto obligó al país acudir algunas claúsulas de las que rigen el mercado mundial bajo los condicionantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre ellas la de Nación Más Favorecida (NMF) que autoriza establecer un arancel protector de hasta 99%.

Esa es la claúsula que sustenta el Decreto 693-24 para cualquier partida de arroz importado que exceda las 23 mil toneladas métricas autorizadas a USA cada año libre de impuestos. Suplen poco más de 2 semanas de consumo nacional.

Como puede advertirse a lo que aspiran los productores arroceros norteamericanos, aliados a los importadores nativos, es al 1 millón de toneladas, sin importar las consecuencias económicas de decenas de miles de productores y también políticas.

El DR-CAFTA nos concedió 20 años de protección al arroz, además de procesos desgravatorios cada año que incluyó, carnes rojas y blancas, leche y lácteos en general y otros numerosos alimentos del agro y la pecuaria y agroindustriales.

Pasaron los 20 años y no se pudo lograr la competitividad de igual a igual con los norteamericanos productores de arroz (principalmente por los altos incentivos que le asigna el Departamento de Agricultura de su país), y hubo que acudir en el 2024 a la claúsula NMF de la OMC.

Por ser agrónomo y productor agrícola, Hipólito inició un agresivo programa de promoción de producción de vegetales y hortalizas en ambiente controlado, complementado con un sistema de almacenamiento y mercadeo agropecuario coronado por el Merca-Santo Domingo, proyectado a extenderse éste último al Cibao y a la región Este, que sirviera de incentivo para todos los productores del campo. Al mismo tiempo, se creó una infraestructura oficial para que, de manera conjunta con los productores, avícolas y de carnes blancas y rojas, éstos se motivaran adquirir nuevas tecnologías y pasaran a ser de los más eficientes de Latinoamérica.

Hoy República Dominicana es el segundo mejor convertidor de granos maíz y soya en carne blanca y huevos de Latinoamérica, después de Chile. Produce 24 millones de pollos mensuales contra 75 millones y 10.8 millones de huevos diarios contra 25 millones de los 6 paises centroamericanos. Es el más eficiente de toda la región.

Exito

Faltó voluntad política de los gobiernos que le sucedieron para completar esa obra y aunque se interumpió privatizando frigoríficos y otras instalaciones de la cadena de almacenamiento y comercialización, el propósito ha sido coronado con el éxito.

En este momento el país cuenta con más de 10 millones de metros cuadrados de invernaderos que hacen autosuficiente al país en la producción de hortalizas y vegetales (incluidos en éstos últimos los de origen chino); produce todos los plátanos, yucas y tubérculos que necesita para su mercado interior, más un sobrante de hortalizas y vegetales para exportación.

Hoy el valle de Constanza es la región agrícola más rica por extensión territorio del país, aunque no produzca todo el ajo y cebolla que demanda el mercado y necesite importar el faltante.

De nuevo es exportador al preferencial mercado de carne vacuna norteamericano, luego de suplir enteramente y con calidad el mercado interno, y de no haber sido por la reaparición de la peste porcina (todavía sin determinar su proveniencia) estuviera supliendo el 90% de todo mercado nacional de carne porcina.

En adición sigue siendo desde el siglo pasado principal exportador mundial de cigarros hechos a mano e industriales y se ha situado en el top 5 de los exportadores bananos y de aguacates y apreciado exportador de cacao, además de estar presente en muchos renglones de exportación de frutales.

Entonces, ¿de qué estancamiento o retroceso hablamos?