Gobierno y Amazon lanzan un programa 50,000 becas en RD

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano y Amazon Web Services (AWS) anunciaron el lanzamiento de AWS Entrena República Dominicana, un programa que otorgará 50,000 becas gratuitas para capacitar a igual número de dominicanos en inteligencia artificial (IA) y computación en la nube antes de 2028.

El anuncio fue realizado por Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS para América Latina, durante la inauguración de la séptima edición del HUB Cámara Santo Domingo 2026, acto al que asistió el presidente Luis Abinader.

Bellizia destacó la colaboración entre AWS y el Gobierno dominicano para impulsar la transformación tecnológica y consideró a República Dominicana un ejemplo de articulación entre los sectores público y privado para acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

La ejecutiva afirmó que la formación del talento será fundamental para fortalecer la competitividad, productividad e innovación del país, al ampliar el acceso de la población a conocimientos y herramientas vinculados con la economía digital.

FORMACIÓN GRATUITA Y EN LÍNEA

El programa estará dirigido a dominicanos mayores de 18 años, con especial atención a estudiantes, profesionales, emprendedores, startups y pequeñas y medianas empresas.

Las capacitaciones serán gratuitas y en línea y estarán enfocadas en inteligencia artificial y computación en la nube, dos áreas consideradas estratégicas ante la creciente demanda de habilidades digitales.

AWS Entrena República Dominicana reúne a Amazon Web Services, la Cámara de Santo Domingo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Administración Pública, Banreservas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), el INFOTEP y la Escuela Nacional de la Judicatura.

EMPRESAS DOMINICANAS INCORPORAN IA

La ejecutiva presentó durante su exposición varios casos de empresas dominicanas que utilizan inteligencia artificial y tecnologías de AWS para transformar procesos y elevar su productividad.

Entre ellos citó a Qik, que emplea tecnología para fortalecer la detección de fraude y reducir costos de transacciones.

El lanzamiento de AWS Entrena República Dominicana fortalece la cooperación entre el Estado, el sector privado y las instituciones de formación para ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento tecnológico.

En el lanzamiento participaron la presidenta de la Cámara de Santo Domingo, Lucile Houellemont; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera; el director general de la OGTIC, Edgar Batista Carrasco; la directora general del INFOTEP, Maira Morla, y el rector del ITLA, Jimmy Rosario.

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