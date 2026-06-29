Repatriaron a otro grupo de dominicanos desde Venezuela

La aeronave aterrizó en la Base Aérea de San Isidro con los compatriotas repatriados, en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Gobierno dominicano facilitó este domingo el retorno al país de otro grupo de ciudadanos dominicanos que permanecían en la República Bolivariana de Venezuela, utilizando una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de las acciones de asistencia desplegadas tras el terremoto que afectó esa nación.

La aeronave aterrizó en la Base Aérea de San Isidro con los compatriotas repatriados, en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa mediante la cual el Estado dominicano ha movilizado recursos humanos, logísticos y operacionales para apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como brindar asistencia a los ciudadanos dominicanos afectados por la emergencia.

A su llegada, los repatriados fueron recibidos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien les dio la bienvenida en representación del Gobierno y reafirmó el compromiso de las autoridades de proteger y velar por el bienestar de los dominicanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

El vuelo de retorno aprovechó la misión de la aeronave militar que previamente trasladó hacia Venezuela un nuevo contingente de rescatistas especializados y equipos destinados a fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate que desarrolla la misión dominicana en ese país.

Con esta nueva operación, el Gobierno reafirma su capacidad de respuesta ante emergencias internacionales, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y poniendo a disposición los recursos de las Fuerzas Armadas para salvaguardar la vida de los ciudadanos dominicanos y brindar apoyo solidario a las naciones afectadas por desastres naturales.

Las autoridades informaron que la Operación Quisqueya Solidaria 2026 continúa en ejecución mediante el despliegue de capacidades aéreas, marítimas y terrestres, además del envío de ayuda humanitaria y personal especializado, en coordinación con las autoridades venezolanas y los organismos competentes del Estado dominicano.

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