Gobierno lanza iniciativa para formar compañías en 24 horas

El presidente Luis Abinader junto a otros funcionarios en el lanzamiento de la plataforma.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento de “Empresas en 24 Horas” (E24H), una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) que integra en una sola plataforma los servicios de las instituciones vinculadas al proceso de constitución de empresas.

Tiene el propósito de reducir la burocracia, los costos y el tiempo requerido para la formalización.

La herramienta permitirá a los emprendedores completar en línea los principales trámites para crear una empresa y reducir a 24 horas un proceso que anteriormente podía prolongarse durante semanas o incluso meses, de acuerdo con las autoridades.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para digitalizar y agilizar los servicios públicos y mejorar el clima de negocios en República Dominicana.

LEY ELIMINÓ IMPUESTO A LA CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS

Sanz Lovatón atribuyó parte de las condiciones que permitieron poner en marcha el proyecto a la promulgación de la Ley 30-26, sobre medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.

La legislación derogó el impuesto a la constitución de compañías, considerado durante años una de las principales trabas para la formalización empresarial en el país.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, sostuvo que facilitar la creación y formalización de empresas reduce el costo de emprender y permite que los negocios comiencen a operar, vender, producir, contratar, invertir y crecer con mayor rapidez.

Afirmó que esta reducción de la burocracia está vinculada con los objetivos de la meta RD2036, que procura duplicar el tamaño de la economía dominicana en una década.

UNIFICAN CRITERIOS PARA EL REGISTRO MERCANTIL

La presidenta de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras), Lucile Houellemont, destacó la unificación de los criterios aplicables al Registro Mercantil, al considerar que esta medida ofrece mayor seguridad a los usuarios y reduce posibles diferencias en la evaluación de los trámites.

Explicó que la aplicación de criterios claros y homogéneos a nivel nacional permitirá que una misma situación jurídica reciba la misma respuesta independientemente del lugar donde se tramite.

De su lado, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó los esfuerzos para avanzar en la interoperabilidad de las instituciones estatales, considerada una de las bases para mejorar la prestación de los servicios públicos.

UNA SOLA PLATAFORMA PARA CREAR EMPRESAS

La plataforma Empresas24H.gob.do ya se encuentra en funcionamiento e integra inicialmente servicios de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

A través del sistema, los usuarios podrán registrar el nombre comercial, gestionar el Registro Mercantil y obtener el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), mediante un formulario único y pagos en línea.

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