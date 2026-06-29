Evaluarán flexibilizar permisos migratorios para venezolanos

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano convocará en los próximos días al Consejo Nacional de Migración para evaluar la posibilidad de flexibilizar los permisos migratorios de ciudadanos venezolanos residentes en el país, como respuesta a las dificultades generadas por los recientes terremotos que afectaron a Venezuela.

La información fue ofrecida este lunes por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al concluir la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Raful explicó que durante el encuentro las autoridades analizaron la adopción de medidas excepcionales que permitan atender la situación de los venezolanos que podrían enfrentar inconvenientes para obtener o renovar la documentación requerida debido a la emergencia que vive su país.

Indicó que la convocatoria del Consejo Nacional de Migración permitirá evaluar el alcance de estas disposiciones y definir los mecanismos legales para facilitar la regularización temporal de los afectados.

La funcionaria señaló que el Gobierno mantiene un seguimiento permanente a la crisis provocada por los sismos en Venezuela y reiteró el compromiso de las autoridades dominicanas de adoptar decisiones que respondan a criterios humanitarios, sin dejar de cumplir con el marco legal vigente en materia migratoria.

De aprobarse la medida, los venezolanos residentes en República Dominicana que enfrenten dificultades para gestionar documentos emitidos por las autoridades de su país podrían beneficiarse de facilidades temporales para mantener su estatus migratorio regular.

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