Gobierno congela combustibles con subsidio de 1,631 millones

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno mantendrá sin variación los precios de las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural, durante la semana del 12 al 18 de septiembre, pese a que este viernes concluye el período de 90 días de congelamiento anunciado en junio.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dijo que para sostener los precios destinará RD$1,631.5 millones en subsidios, un aumento de RD$337 millones respecto a los RD$1,294.5 millones asignados durante la semana que concluye.

MAYOR SUBSIDIO AL GASOIL

El mayor aporte será para el gasoil óptimo, con RD$117.28 por galón, seguido del gasoil regular, con RD$108.93. La gasolina regular recibirá RD$55.21 por galón, la premium RD$36.68 y el GLP RD$26.90.

Con esta asignación, el MICM informó que los subsidios destinados a los combustibles durante 2026 superan los RD$32,000 millones.

La gasolina premium continuará a RD$341.10 por galón y la regular a RD$310.50. El gasoil óptimo permanecerá en RD$293.10 y el regular en RD$262.80. El GLP se mantendrá en RD$135.20 y el gas natural en RD$43.97 por metro cúbico.

OTROS DERIVADOS AUMENTAN

El congelamiento no incluye todos los combustibles. El avtur aumentará RD$14.47, hasta RD$317.97 por galón, mientras el kerosene subirá RD$15.80, para situarse en RD$359.00.

El fuel oil #6 aumentará RD$5.12, hasta RD$172.85, y el fuel oil 1 %S subirá RD$5.98, para alcanzar RD$203.39.

Los incrementos coinciden con una escalada internacional del petróleo. El WTI superó los US$100 por barril y el Brent los US$105, ambos con ganancias semanales superiores al 9 %, debido a temores sobre interrupciones del suministro en Medio Oriente.

Para establecer los precios, el MICM utilizó una tasa promedio de RD$59.13 por dólar.

an/am