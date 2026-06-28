Gobierno amplía Programa de Medicamentos de Alto Costo

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SANTO DOMINGO. – El Gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC), continúa ampliando la cobertura del Programa de Medicamentos de Alto Costo, con la incorporación de 884 nuevos pacientes durante el primer semestre de 2026.

Con estas nuevas inclusiones, el programa alcanza un total de 8,497 pacientes activos, consolidándose como una de las principales políticas públicas de protección financiera en salud del país, orientada a garantizar el acceso a tratamientos especializados para enfermedades de alta complejidad.

De los nuevos beneficiarios, 274 corresponden a pacientes diagnosticados con distintos tipos de cáncer, mientras que solo en el mes de junio se integraron 74 nuevos pacientes oncológicos. Estos tratamientos estarán garantizados por un período de hasta dos años, con una inversión estimada de RD$664 millones. En algunos casos, el costo individual de las terapias supera los RD$12 millones, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de las familias sin el apoyo del Estado.

El programa cuenta este año con un presupuesto de RD$7,300 millones, destinado a financiar terapias altamente especializadas, y ha logrado superar en un 202 % la meta operativa prevista para el período, de acuerdo con las autoridades.

Entre los casos oncológicos incorporados, el 41 % corresponde a cáncer de mama, el 14 % a adenocarcinoma de próstata y el 13.4 % a mieloma múltiple, reflejando las principales patologías atendidas.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que cada incorporación representa “una oportunidad de vida” y reafirmó el compromiso de seguir ampliando el acceso a tratamientos con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.

De su lado, el director de DAMAC, doctor Carlos Sánchez Solimán, explicó que los resultados responden a mejoras en la planificación, los procesos de compra y la gestión de recursos, así como al seguimiento continuo de los pacientes.

Asimismo, indicó que el crecimiento del programa también responde al aumento en la esperanza de vida y al mayor acceso a diagnósticos tempranos, lo que incrementa la demanda de tratamientos especializados.

El Ministerio de Salud Pública señaló además que ha fortalecido la gestión de inventarios, los mecanismos de adquisición y la incorporación de medicamentos bioequivalentes y biosimilares avalados por evidencia científica y regulaciones sanitarias, garantizando calidad, seguridad y eficacia.

El Gobierno reafirmó su compromiso de seguir ampliando esta cobertura, al considerar la inversión en medicamentos de alto costo como una apuesta a la salud, la equidad y la calidad de vida de los pacientes dominicanos.

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