Gobernadora Montecristi se disculpa por su «desafortunada» declaración

Nelsy Milagros Cruz

SANTO DOMINGO.- La gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz, se disculpó “desde lo más profundo de mi corazón” por haber declarado que los peledeístas que aún trabajan en dependencias estatales tienen «sus horas contadas» y que muy pronto los perremeístas empezarán a «disfrutar del manjar del Poder».

En un comunicado difundido a través de las redes, la funcionaria calificó de “desafortunadas» su declaración en un programa de televisivo en el que, además, dijo que ella no debe rendir cuentas a nadie sobre la forma en que reparte las raciones alimenticias que el Plan Social de la Presidencia de la República envía a Montecristi.

“Durante este lunes se ha estado difundiendo ampliamente un video sobre una entrevista que concedimos en nuestra provincia. Desde lo más profundo de mi corazón pido disculpa a los dominicanos por estas desafortunadas palabras que pronuncié y que, en ningún modo, reflejan las intenciones que realmente tenemos para nuestra provincia”, expresó.

Dijo que son “justificadas” las muestras de indignación que han provocado sus palabras, “dado que el país ya ha sufrido bastante en manos de autoridades que han manejado el Estado como botín personal”.

Las declaraciones de la gobernadora provocaron la reacción de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien le advirtió que al poder no se va a disfrutar “de las mieles”, sino a servir al pueblo.

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi. Al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder, se va a servir. Y el perremeísta que no esté dispuesto a servirle al Estado tiene que saber que no puede servirle a este Gobierno”, dijo Ortiz.

