La izquierda convoca a dos cacerolazos contra Código Penal

Las agrupaciones dieron a conocer en un comunicado que las izquierdas se unen a la realización de una intensa campaña nacional que impida la aplicación de este abuso de poder.

«Llamamos a iniciar esta campaña con dos iniciativas puntuales: dos cacerolazos de carácter nacional, en honor a la Restauración de la República y a la defensa de la dignidad de la Patria, uno el 15 de agosto, a las ocho de la noche y el otro el 16 de agosto a la misma hora, durante diez minutos ambos días», dijo el comunicado.

NUEVO CODIGO QUITA RESPONSABILIDAD PENAL AL ESTADO

Aseguraron que el promulgado Código Penal le quita responsabilidad penal al Estado (Gobierno, Congreso, Alcaldías, Distritos Municipales), a las iglesias y partidos políticos; impone censuras inaceptables y criminaliza las protestas.

«Además, excluye las tres causales y castiga la interrupción del embarazo en casos excepcionales, reduce las penas contra la violencia machista, desconoce derechos fundamentales de las mujeres y del pueblo, así como protege el maltrato a niños y niñas», añadió la información.

El comunicado es rubricado por el Partido Comunista del Trabajo (PCT), Movimiento Caamañista (MC), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Partido Patria Para Todos y Todas (PPT), Fuerza de la Revolución (FR), y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID).