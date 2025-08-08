Partido Primero la Gente dice despiden militantes en Gobierno

Antonio Marte, presidente, y miembros del Partido Primero la Gente.

SANTO DOMINGO.- El Partido Primero la Gente (PPG) denunció una “enorme” ola de cancelaciones de servidores públicos que son miembros y dirigentes de esta organización política.

El secretario general, Luis Rosado, emplazó al Gobierno a cumplir con los acuerdos de alianzas firmados en elecciones pasadas, que trajeron como resultado el triunfo en primera vuelta del presidente Luís Abinader desde el 2020.

Se mostró sorprendido de la situación ya que han sido aliados al partido de Gobierno y haber aportado 103 mil votos en las pasadas elecciones.

SOPORTAN AMARGURA AL SER DESPEDIDOS DE SUS EMPLEOS

Señaló que la militancia ha tenido que soportar embates y amarguras, cada vez que se producen desvinculaciones a hombres y mujeres que trabajan en los diferentes ministerios.

Aseguró que éstos acuden a sus centros de trabajo y tienen el perfil y las competencias suficientes para desempeñar cualquier puesto o departamento de oficinas públicas.

CANCELACIONES SE PRODUCEN DESDE HACE UN AÑO

“Estos despidos se han venido produciendo hace alrededor de un año y nosotros hemos estado soportando de manera paciente, pese a que nuestra gente se nos queja cuando les quitan el derecho a comer y a educar a sus familiares, que es un derecho universal”, expresó.

Rosado alegó que cada vez que se producen esas cancelaciones, en muchas ocasiones han tratado de intervenir ante los ministerios correspondientes, en busca de que ese servidor público sea reubicado en su empleo, pero los resultados han sido en vano.

