Impugnan elecciones internas Fuerza del Pueblo Monte Plata

Viterbo De la Cruz.

MONTE PLATA.- El candidato a la presidencia provincial del partido Fuerza del Pueblo, Viterbo De la Cruz, presentó una impugnación ante la Comisión Electoral de la organización, alegando múltiples irregularidades en las elecciones internas celebradas el pasado 3 de agosto.

De acuerdo con el documento depositado por De la Cruz y su equipo en la Casa Nacional del partido, las anomalías se habrían registrado en los municipios de Bayaguana, Sabana Grande de Boyá y Monte Plata.

“Acabamos de salir de la Casa Nacional, donde entregamos la impugnación debido a una serie de irregularidades que van desde alteraciones de firmas, inconsistencias numéricas y la ausencia total de nuestros representantes en varias mesas electorales”, expresó Víctor Rodríguez, uno de los principales colaboradores del equipo de De La Cruz.

Rodríguez explicó que, ante la magnitud de los hechos denunciados, consideran que no debe declararse un ganador en la provincia hasta tanto no se revisen a fondo los resultados y se garantice la transparencia del proceso.

La impugnación fue firmada por el propio candidato y respaldada por un grupo de dirigentes locales que exigen una respuesta institucional a sus reclamos.

