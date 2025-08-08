Invertir en bienes raíces en República Dominicana

El autor es asesor inmobiliario. Reside en Santo Domingo.

Durante más de 35 años he tenido el privilegio de orientar, vender y construir sueños en el sector imobiliario dominicano.

He visto cómo familias humildes, jóvenes con visión y dominicanos en el exterior han logrado, paso a paso, convertir sus ahorros en un patrimonio seguro: una casa propia o una inversión rentable.

Para lograrlo, muchos de ellos se han tomado muy en serio el slogan que siempre menciono: “Con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa”.

Siguiendo con esa preocupación de ayudar a mi gente a tener su techo propio y a que hagan buenas inversiones, hoy quiero hablarles de algo que, más allá de ser un sueño, es una decisión estratégica y que todo el que pueda debería ejecutar: invertir en bienes raíces en la República Dominicana y hacerlo de forma inteligente.

El mercado dominicano sigue creciendo

En un mundo con tantas incertidumbres, nuestro país sigue mostrando señales de solidez en su sector inmobiliario. Zonas como Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Punta Cana y Santiago se han convertido en puntos de desarrollo acelerado.

Los proyectos cerrados, con seguridad 24/7, áreas verdes, canchas y casas o apartamentos diseñados con estándares internacionales, ya no son solo un lujo de las grandes ciudades, sino una realidad cada vez más cercana para familias trabajadoras.

La urbanización de sectores como la Autopista San Isidro, Ciudad Juan Bosch, la Ave. Ecológica, la Ave. Jacobo Majluta y la Autopista Las Américas, son un claro ejemplo de cómo el crecimiento poblacional, la inversión privada y la intervención del Estado, se combinan para crear comunidades modernas, seguras y con acceso a todo tipo de servicios.

Un elemento de vital importancia para la inversión en Bienes Raíces lo representa la relativa estabilidad que ha tenido la tasa del dólar, lo que se convierte en una ventaja para los dominicanos en el exterior

Con ligeras variaciones, en los últimos meses, la tasa del dólar en nuestro país se ha mantenido estable, lo cual es una excelente noticia para los que envían remesas o tienen ahorros en esa moneda.

En la actualidad casi todos los proyectos inmobiliarios en República Dominicana fijan sus precios en dólares.

Esto significa que, si usted vive en Estados Unidos, Europa o en cualquier lugar donde sus ingresos sean en dólares o en euros, está en una posición privilegiada para invertir ahora mismo.

¿Y por qué? Porque puede planificar con más exactitud.

La estabilidad del tipo de cambio le permite saber, sin grandes sorpresas, cuánto costará esa casa o apartamento que está viendo y que, excepto que ocurra otra catástrofe mundial como la del COVID-19, se mantendrá su valor y ganará solo plusvalía. En otras palabras, su esfuerzo mensual allá rinde más aquí.

Esa ventaja, sumada a los planes de pago flexibles que muchas constructoras están ofreciendo, abre la puerta para que cada vez más dominicanos en el exterior decidan asegurar su pedazo de tierra en esta maravillosa isla en la que hemos nacido.

Ahora bien, hay algunos que cometen errores que les salen muy caros, sobre todo cuando no usan los canales adecuados y, como dicen por ahí, se dejan convencer de “cambiar oro por espejitos”.

He visto, lamentablemente, casos de personas que entregan dinero sin verificar el estatus legal de una propiedad, sin revisar los planos aprobados o sin confirmar que el proyecto está registrado formalmente.

Otros han firmado contratos sin la orientación de un Asesor Inmobiliario o un Abogado especializado, creyendo que así ahorraban dinero… y terminaron perdiendo mucho más.

Recuerde siempre: antes de firmar o pagar, investigue. Exija copia de los títulos de propiedad y verifique en el Registro de Títulos. Asegúrese de que la constructora tenga historial comprobado. Y lo más importante: busque la orientación de un profesional con experiencia. Un buen Asesor Inmobiliario no es un gasto, es una inversión que le puede ahorrar dolores de cabeza y proteger su patrimonio.

Yo siempre digo que el mejor momento para comprar fue ayer, que hoy ya es tarde y que mañana podría ser imposible hacerlo o verse en la obligación de pagar más por lo mismo.

Lo bueno es que el mercado actual ofrece alternativas para todos los perfiles:

Para los jóvenes que estén buscando su primera casa: existen proyectos de bajo costo acogidos a fideicomisos inmobiliarios y programas estatales que facilitan la adquisición de vivienda con cuotas iniciales bajas y financiamientos amigables.

En el caso de las familias locales en crecimiento: hoy es posible mudarse a residenciales modernos con seguridad y amenidades, sin salir demasiado lejos del centro de la ciudad, gracias a desarrollos como los de la Jacobo Majluta, la zona de la Ave. Ecológica y la Aut. Las Américas.

Los dominicanos en el exterior: pueden comprar desde donde están, siempre que se asesoren correctamente y, utilizando herramientas legales como el Poder Consular, pueden delegar la firma de contratos y seguir el proceso sin tener que viajar constantemente, lo cual les da seguridad y tranquilidad.

Para los inversionistas: si su meta es rentabilizar, y sacarle mucho dinero a su dinero, solo tienen que mirar hacia las zonas turísticas o emergentes donde la plusvalía ha demostrado ser constante.

Un apartamento en Punta Cana con administración hotelera puede generar excelentes ingresos mensuales y, al mismo tiempo, aumentar de valor cada año.

Visto lo señalado, el momento de tomar acción es ahora.

No hay una fórmula mágica para hacerse de un hogar o multiplicar sus ahorros, pero hay principios probados: información, disciplina y buena orientación.

La estabilidad del dólar, el dinamismo de nuestro mercado inmobiliario y la gran cantidad de proyectos en construcción, hacen de este un momento ideal para dar ese paso que tantas veces ha pospuesto.

