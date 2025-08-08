JCE dice es el único facultado para resguardar el Registro Civil

La institución subrayó, en un comunicado, que cualquier convenio entre entidades estatales que involucre el Registro Civil y no cuente con la participación de la JCE carece de validez legal y constitucional.

La Constitución respalda el rol exclusivo de la JCE. Según establece el artículo 212 de la Constitución dominicana, la JCE es la entidad encargada de la administración.

«Este registro y resguardo de los nacimientos ocurridos en el territorio nacional. Esta función incluye la custodia de los libros del Registro Civil, los cuales deben reflejar la nacionalidad de cada persona registrada», afirmó la JCE.

La Junta explicó que este mandato constitucional no puede ser ignorado ni suplantado por acuerdos paralelos entre otras instituciones del Estado dominicano.

La JCE expresó su disposición a continuar colaborando con diversas entidades estatales mediante acuerdos interinstitucionales formales, suscritos directamente con la institución. Estas alianzas buscan reducir el subregistro de nacimientos en el país y garantizar el derecho a la identidad de toda la población.