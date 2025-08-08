Haina acogerá entrenamientos equipo basket para AmeriCup

SANTO DOMINGO.- El equipo nacional de baloncesto masculino de mayores realizará este viernes su sesión de entrenamientos en el municipio de Haina, en la provincia de San Cristóbal, dentro de la etapa de preparación para su participación en el Campeonato AmeriCup 2025, que se celebrará del 22 al 31 de agosto, en Nicaragua.

“La selección del pueblo”, como es bien conocida la escuadra tricolor, ha tomado la iniciativa de acercarse más a su gran público a nivel nacional, por lo que se entrenará este viernes en el polideportivo municipal de Bajos de Haina, en la sureña provincia de San Cristóbal, a partir de las 11:00 de la mañana.

De esta localidad es oriundo el estelar jugador de la selección nacional, Ángel Luis Delgado, quien ha sido de una gran inspiración y motivación para cientos de jóvenes que practican la disciplina del aro y el balón y que sueñan con ser jugadores profesionales.

De la provincia de San Cristóbal también es Jasell Pérez, uno de los más populares jugadores del conjunto tricolor.

La información fue suministrada por Junior Páez (Jipy), gerente de la escuadra quisqueyana que a diario práctica en la Cancha de Entrenamientos de Fedombal en la Casa Nacional del Minibaloncesto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Páez resaltó que “tomamos esta iniciativa para tener un acercamiento de nuestros jugadores con los niños y jóvenes atletas de diferentes poblaciones del país, para que vean de cerca a sus ídolos y puedan sentir que algún día con esfuerzo, dedicación y trabajo pueden estar ahí, en ese nivel, donde están estos jugadores profesionales de baloncesto”.

Indicó que los entrenadores de baloncesto del área pueden asistir a los entrenamientos y compartir impresiones con el dirigente Néstor -Ché- García y los miembros del cuerpo técnico, ya sean provenientes de Haina y sus sectores aledaños, del propio pueblo de San Cristóbal y las provincias vecinas de San José de Ocoa, Baní (Espaillat) y Azua.

También el público que quiera presenciar los entrenamientos podrá acceder a lo interno del polideportivo media hora antes de concluir los mismos, por igual la prensa deportiva local de Haina, San Cristóbal y regional, y los representantes de los medios nacionales de la Zona Metropolitana, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

