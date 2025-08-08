Gobierno incinera más de 11.2 millones de productos ilícitos

Estas confiscaciones son resultado de operativos realizados en su mayoría por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), en el territorio nacional.

QUITA SUEÑO, HAINA, República Dominicana. – El Gobierno dominicano incineró 11 millones 275 mil 512 unidades de mercancías ilícitas, decomisadas entre el 23 de mayo y el miércoles 6 de agosto.

Estas confiscaciones son resultado de operativos realizados en su mayoría por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), en el territorio nacional.

El acto de incineración estuvo encabezado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, y el titular de Defensa, teniente general Carlos Antonio Onofre.

Ambos destacaron el enfrentamiento del Gobierno al contrabando de mercancías, entre las que figuran cigarrillos, medicamentos, estimulantes sexuales y alcohol adulterado.

MERCANCÍAS DESTRUIDAS

En total fueron incinerados 3 millones 545 mil 403 unidades de medicamentos; 7 mil 833 estimulantes sexuales; 16 mil 042 botellas de alcohol, 11 mil 152 litros de , y 7 millones 695 mil 082 tabacos.

Con la operación de hoy suman más de 135 millones 388 mil 451 las mercancías ilícitas decomisadas y quemadas, por un valor aproximado de RD$5,700 millones de pesos, según datos del CECCOM.

CLIMA DE CONFIANZA PARA INVERSIONISTAS

Bisonó afirmó que, gracias a la labor coordinada de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, Pro Consumidor, Aduanas y la Policía, hay confianza para la inversión extranjera y el alza del comercio formal.

De su lado, Fernández Onofre resaltó las operaciones realizadas cada día en el territorio nacional para combatir los ilícitos.

En representación de la Procuraduría General de la República, Jonathan Baró informó que en la actualidad hay 26 casos procesados, entre ellos de ciudadanos sometidos a medida de coerción.

agl/of-am