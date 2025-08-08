Titanes barren a los Metros y se coronan campeones de la LNB

Los campeones reciben la copa

SAN CRISTOBAL.- Por segundo año consecutivo, los Titanes del Sur se coronan de manera invicta como campeones del baloncesto nacional dominicano.

Los Titanes derrotaron por marcador de 76 por 64 a los Metros de Santiago, barriendo la Serie Final de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) por segundo año consecutivo (barrieron también a Reales de La Vega en la temporada 2024).

Jassel Pérez durante la celebración del triunfo de Titanes contra Metros. Liga Nacional de Baloncesto

Con un Polideportivo de San Cristóbal a completa capacidad, borraron una desventaja de 20 puntos que obtuvo Metros en el primer cuarto, catapultados por Jassel Pérez, quien fue el líder anotador de los bicampeones. Adicionalmente, los Titanes se encuentran en medio de una impresionante racha de victorias en la postemporada, alcanzando los 14 triunfos consecutivos entre las semifinales y finales de 2024 y la misma etapa en la temporada 2025. La última derrota en postemporada de los Titanes fue en el Juego 7 de la serie final de la campaña 2023.

Titanes son el primer equipo en la historia de la LNB (incluyendo su etapa de LIDOBA) en ganar dos series finales consecutivas por la vía de la barrida.

Carlos de León, gerente de Titanes y arquitecto de lo que ha sido el equipo más competitivo de la LNB desde 2021 a la fecha, describió lo que significa el nuevo título para el conjunto, tras el encuentro.

“¡Lo logramos! Una hazaña histórica que de verdad valió la pena cada segundo de la temporada (…) Quiero reconocer a todo el que trabajo con nosotros, desde el que reparte el agua, hasta el señor (Roberto) Modesto (presidente de Titanes), todos son parte importante de este campeonato, así como del anterior y agradezco a la fanaticada, me siento increíblemente feliz”, sentenció de León en la cadena de transmisión de Titanes.

El presidente del equipo, Roberto Modesto, definió lo complicado que es lograr dos campeonatos de forma consecutiva en la liga.

“Todo el elogio y el mérito a los muchachos que se fajaron en la cancha. Había un deseo increíble, yo nunca había visto el deseo de ganar que tenían estos muchachos (…) La química lograda en el camerino, pienso que debe ser sino la mejor, una de las mejores en la historia del baloncesto local (…) Fue una victoria de todos. Lo más difícil de este año fue la presión psicológica durante el torneo completo para que pudiésemos repetir. No la puedo describir, pero es una presión increíble, pero gracias a Dios logramos la victoria”, indicó Modesto.

Jassel Pérez, nativo de San Cristóbal, fue electo como el Jugador Más Valioso de la Serie Final 2025.

of-am