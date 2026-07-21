Gigantes conquistan el título de la LNB al derrotar a los Metros

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Los Gigantes del Cibao se coronaron campeones de la Súper Liga de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) al imponerse 91-80 sobre los Metros de Santiago en el sexto partido de la serie final, disputado este domingo en el polideportivo Mario Ortega de San Francisco de Macorís.

El conjunto francomacorisano aseguró el campeonato gracias a un decisivo rally de 18-9 iniciado cuando restaban 8:25 del último cuarto, lo que les permitió ampliar la ventaja a 83-69 con 3:38 por jugar. La diferencia llegó a ser de 17 puntos, dejando sin opciones de reacción a los santiagueros.

A falta de 2:16 para concluir el encuentro, los Gigantes dominaban 88-73 y mantuvieron el control hasta el pitazo final para sellar la conquista de su tercera corona en la historia de la franquicia. En contraste, los Metros sufrieron su segunda derrota consecutiva en una final, luego de caer por barrida 4-0 ante los Titanes del Sur en la temporada pasada.

El refuerzo Charles Brown Jr. fue la figura principal del partido y fue elegido Jugador Más Valioso de la serie final, tras encabezar la ofensiva de los campeones con 27 puntos. También destacaron Francis Fitzgerald, con 24 unidades, y Juan Miguel Suero, quien aportó 19 tantos y ocho rebotes.

Por los Metros, Juan Guerrero registró un doble-doble de 26 puntos y 13 rebotes, mientras que Omar Silverio sumó 18 unidades y Jordan Hall terminó con 10.

Los parciales finalizaron 23-22, 31-18, 12-18 y 25-20 a favor de los Gigantes.

Aunque los Metros reaccionaron en el tercer período gracias a ajustes defensivos que limitaron a los locales a solo 12 puntos, entrando al último cuarto con desventaja de apenas seis tantos (66-60), los campeones retomaron el control en los minutos decisivos para asegurar el triunfo.

Los Gigantes construyeron la base de la victoria en la primera mitad, que dominaron 54-42, impulsados por la producción ofensiva de Brown Jr., Fitzgerald y Suero, así como por una sólida defensa que frenó el ataque santiaguero y marcó el rumbo hacia el campeonato.