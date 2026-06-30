Gigantes Cibao firman lanzador Ronel Blanco por $3.3 millones

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – La temporada baja de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) rumbo a la campaña 2026-27 continúa generando gran expectativa, tras concretarse un acuerdo considerado histórico para el circuito.

El lanzador derecho Ronel Blanco, perteneciente a los Astros de Houston en las Grandes Ligas y agente libre en el béisbol invernal dominicano, alcanzó un pacto con los Gigantes del Cibao que establece un nuevo referente económico para un pitcher en la historia de la liga.

De acuerdo con información ofrecida por su agencia, el contrato contempla un salario de 3.3 millones de pesos dominicanos mensuales, equivalente a unos 55 mil dólares estadounidenses, convirtiéndose en una de las firmas más relevantes del mercado reciente en LIDOM.

El agente del jugador, Ulises Cabrera, destacó el significado del acuerdo tanto para su representado como para el circuito invernal. “Estoy muy feliz por Ronel y su familia. Este contrato reconoce la calidad que aporta como lanzador abridor. Se lo ha ganado”, expresó. Añadió que la negociación “marca un nuevo precedente en el mercado” y fortalece la dinámica del mercado libre en el béisbol dominicano.

Blanco fue seleccionado por las Estrellas Orientales en el Draft de Novatos de LIDOM 2017 con el pick número 109, debutando en 2018 y permaneciendo seis temporadas con la organización hasta su última participación en 2023.

En su paso por la liga acumula 74 partidos entre serie regular y postemporada, con 78.1 entradas lanzadas, efectividad de 1.25, WHIP de 0.83, 91 ponches y 27 bases por bolas, además de 18 salvamentos, consolidándose como uno de los brazos más dominantes de su generación.

La firma del derecho se produce tras un proceso previo de controversia por una queja de las Estrellas Orientales ante la LIDOM por supuesto “tampering”, lo que llevó inicialmente a la anulación del acuerdo. Posteriormente, y tras cumplirse los plazos establecidos por la liga, los Gigantes del Cibao retomaron la negociación hasta concretar la contratación definitiva.

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