GAZA: Entra ayuda humanitaria a través muelle construido por EU

Muelle de EEUU en Gaza

JERUSALEN.- Un total de 27 camiones con 371 palets de ayuda humanitaria accedieron en las últimas horas a Gaza a través del muelle artificial construido por Estados Unidos, según informaron hoy en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

“Ayer (miércoles), 27 camiones que contenían 371 palets de ayuda humanitaria, incluyendo comida y equipamiento de refugio, fueron transferidos a centros logísticos pertenecientes a agencias de asistencia internacional en la Franja de Gaza”, confirmaron en la nota.

Mientras, el Ejército israelí inspeccionó otros 281 camiones que fueron transferidos a los pasos de Kerem Shalom (al sur de la Franja) y Erez Oeste (al norte) para su acceso al devastado enclave palestino.

El envío terrestre incluye 45 camiones provenientes de Jordania y 50 llenos de harina para el Programa Mundial de Alimentos.

Naciones Unidas está planeando nuevas rutas de reparto de ayuda humanitaria desde este muelle flotante.

Médicos se niegan a evacuar un hospital en Yabalia

En Yabalia, en el norte de Gaza, un total de 14 trabajadores del Hospital Al Awda continúan en el centro, sitiado por cuarto día consecutivo, y se niegan a evacuarlo ante la falta de ambulancias para sus pacientes.

Un tanques israelí patrulla cerca de la valla de seguridad fronteriza con Yabalia en el norte de la Franja de Gaza. EFE/EPA/Atef Safadi

Según un comunicado del Ministerio de Sanidad gazatí, el Ejército israelí ordenó ayer su evacuación. Poco después las tropas irrumpieron en el centro y obligaron a salir a sus 140 pacientes, acompañantes y personal médico.

Según detalló hoy a EFE el director en funciones del centro, 13 trabajadores no aceptaron irse, ya que once pacientes -entre ellos dos niños-, además de dos mujeres que han dado a luz recientemente por cesárea, no podían salir sin poner en riesgo sus vidas.

“No voy a evacuarlos sin ambulancias, así que mi equipo y yo nos hemos quedado con ellos. En total, somos 27 (personas) en el hospital bajo asedio”, detalló el director en un mensaje de voz.

El pasado 19 de mayo, Israel inició un segundo asedio de este centro médico, tras haberlo cercado durante 18 días en diciembre, en los que fueron asesinados tres médicos y otros 12 resultaron heridos.

Ayer, ataques de artillería impactaron en partes centrales del edificio y casas cercanas, según el responsable médico, quien ha denunciado que si el cerco continúa, el centro solo dispone de combustible para unos tres días y suministros médicos para diez días más.

El de Al Awda es uno de los pocos hospitales que continúan operando en Gaza, donde 24 de sus 36 centros sanitarios están fuera de servicio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Más de 90 muertos en las últimas 24 horas en Gaza

Al menos 91 personas murieron tras los ataques israelíes de las últimas 24 horas en la Franja de Gaza, a medida que el Ejército expande sus operaciones en Rafah, en el extremo sur del enclave, de donde ya han huido alrededor de un millón de personas.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, informó este jueves de “nueve masacres contra familias” en la Franja, que elevan el total de muertos desde el comienzo de la ofensiva israelí a 35.800.

Además, 210 personas resultaron heridas, llevando el total de heridos desde que comenzó la guerra en el devastado enclave palestino a 80.200.

Se estima que todavía quedan enterrados bajo los escombros los cuerpos de unos 10.000 desaparecidos.

Ejército israelí entra en nuevos barrios de Rafah

Palestinos desplazados por la operación israelí en Rafah, refugiados en una escuela de la UNRWA en Jan Yunis. EFE/EPA/Haitham Imad

En Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, las tropas israelíes siguen avanzando hacia el interior de la ciudad, en la que según un comunicado castrense han matado a varios supuestos milicianos de Hamás en combates “cuerpo a cuerpo”.

Desde que el pasado 6 de mayo Israel inició su ofensiva militar en Rafah, unos 950.000 gazatíes han huido de esta población y la mayoría se ha desplazado a Jan Yunis, devastada tras cinco meses de combates, y a Mawasi, una zona costera donde cientos de miles de personas ya viven hacinadas en la playa sin agua potable o saneamiento.

En el centro del enclave, Israel dijo haber eliminado a 4 miembros de Hamás.

El Ejército también informó de una “incursión selectiva” ayer en Beit Hanoun, en el extremo noreste del enclave, para “eliminar” a una supuesta célula del grupo islamista e “infraestructura terrorista”.

12 palestinos muertos, entre ellos 4 niños, en Cisjordania

Un palestino inspecciona los daños causados en un edificio durante la incursión del Ejército israelí en el campo de refugiados de Yenin, en Cisjordania. 23 May 2024. EFE/EPA/Alaa Badarneh

Por otra parte, el número de muertos en la incursión militar israelí que finalizó este jueves en Yenín, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania, aumentó a doce, incluidos cuatro menores, informaron fuentes médicas.

Un palestino de 30 años falleció esta madrugada a causa de sus heridas, y entre los fallecidos hay dos adolescentes de entre 15 y 16 años, además de los dos chicos de esa misma edad muertos a tiros el martes.

Además, otras 19 personas resultaron heridas, entre ellas el periodista Amr Manasra, después de que un francotirador abriera fuego contra un grupo de periodistas en las proximidades del hospital gubernamental Jalil Salman, según testigos y un vídeo difundido en redes.

En dos días días de redadas, el Ejército israelí también provocó “la destrucción deliberada de infraestructuras y propiedades, incluidas calles, puestos de verduras tiendas comerciales y vehículos, mientras ocupaba decenas de casas y las convertía en puestos de avanzada en medio de enfrentamientos violentos”, según la agencia palestina Wafa.

Por su parte, un comunicado castrense ha informado de que los soldados “hallaron explosivos situados bajo las carreteras para atacar a las tropas durante la operación”.

Israel dice que un millón de civiles ya han huido de Rafah

El portavoz del Ejército de Israel, contraalmirante Daniel Hagari, aseguró este jueves en un comunicado que alrededor de un millón de personas han huido ya de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, donde sus tropas llevan operando “con cuidado y precisión” desde el pasado 6 de mayo.

“Estamos protegiendo a los civiles de Rafah para que no se conviertan en escudos humanos de (el grupo islamista palestino) Hamás, y les alentamos a evacuar temporalmente a zonas humanitarias para que estén fuera de peligro”, indicó Hagari.

De ese millón, al menos 800.000 personas han llegado a la zona costera de Al Mawasi, identificada como ‘zona humanitaria’ por el Ejército israelí, que ya estaba abarrotada de desplazados de otros puntos del enclave, y donde además no hay agua potable ni electricidad, según informó hoy Médicos Sin Fronteras (MSF) en un comunicado.

of-am