“Gastrotour dominicano en New York” resalta esencia de comida dominicana

Manhattan, New York, 27 de septiembre de 2018.-Con el objetivo de realzar y difundir las características de la cocina de la diáspora dominicana en la ciudad de New York, se llevará a cabo una serie de actividades que combinan gastronomía y comunicación digital. Las actividades incluirán un gastro-tour por restaurantes de cocina dominicana, un taller de escritura gastronómica, y una charla sobre gastronomía dominicana y comunicación digital en la Feria del Libro Dominicana en NY.

El gastro-tour que se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre, visitará por tres días consecutivos diferentes restaurantes y establecimientos que se han destacado por resaltar en su oferta gastronómica los productos y platos dominicanos, y que hoy en día son reconocidos en su comunidad por dicho aporte. El recorrido será compartido simultáneamente a través de las redes sociales para que tanto el público de New York como el de República Dominicana puedan vivir la experiencia haciendo uso de las redes sociales.

Este recorrido gastronómico forma parte de una plataforma de comunicación y difusión digital acerca de la cocina dominicana en la diáspora de New York, que está conformada además por el taller “Escritura gastronómica para Foodies” y la charla “La comunicación digital y su papel en la difusión de la gastronomía dominicana” incluida en el programa de actividades de la XI Feria del libro dominicano en New York.

Estos eventos son organizados por la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), a través de su iniciativa, que promueven la cultura dominicana en New York y estarán a cargo de Elaine Hernández, Foodblogger y periodista gastronómica dominicana.

El taller “Escritura gastronómica para Foodies” será impartido el viernes 12 de octubre de 9 am a 1:00pm en el salón de reuniones del reconocido restaurante dominicano en New York, “809” y está dirigido a cocineros, comunicadores, blogueros e Influencers gastronómicos interesados en usar la escritura de forma motivadora y estratégica para resaltar los atributos de productos y marcas gastronómicas.

El cupo para el taller es limitado y tendrá un costo de US$25. Puede reservar su asiento a través de Eventbrite.

La charla “La comunicación digital y su papel en la difusión de la gastronomía dominicana” culminará la serie de actividades de esta plataforma de comunicación y difusión digital acerca de la cocina dominicana en la diáspora de New York. La misma tendrá lugar el sábado 13 de octubre, a las 12:20 pm en el salón Manuel del Cabral del Comisionado Dominicano de Cultura, CODOCUL.

Sobre Dominicana On Line

Es una iniciativa de la Global Foundation For Democracy and Development, GFDD cuyo objetivo es mostrar y difundir todos los aspectos de la dominicanidad al mundo.

Sobre Elaine Hernández

Creadora de Bocatips, personaje prescriptor en las redes sociales sobre gastronomía y periodismo gastronómico y del gastro-blog bocatips.com.

Consultora de comunicación para hoteles, restaurantes, organismos internacionales e instituciones estatales en temas relacionados a la alimentación y la gastronomía, a través de Plato Grande, su agencia de comunicación y marketing digital especializada en gastronomía y turismo.