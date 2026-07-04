Gabinete Política Social entrega medicamentos para Venezuela

La coordinadora general del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, hizo la entrega este 3 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO, 4 julio.- El Gabinete de Política Social entregó este viernes medicamentos e insumos médicos valorados en más de RD$20 millones para respaldar la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa de ayuda humanitaria dirigida a apoyar al pueblo venezolano tras los recientes sismos que afectaron varias zonas del país suramericano.

El cargamento fue donado por la Fundación El Buen Samaritano e incluye medicamentos esenciales y materiales médicos que serán enviados a Venezuela como parte de la respuesta solidaria coordinada por el Gobierno dominicano.

ENTREGA DEL DONATIVO

La entrega estuvo encabezada por la coordinadora general del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, junto al director de Salud de la institución, Guillermo Moringlane, quienes destacaron el compromiso del país con la asistencia humanitaria internacional.

Vásquez afirmó que la iniciativa refleja la voluntad del Gobierno de responder ante emergencias y trabajar de manera articulada con instituciones públicas y organizaciones aliadas para llevar ayuda a los pueblos que lo necesitan.

Asimismo, señaló que la República Dominicana ha demostrado ser una nación solidaria y que el liderazgo gubernamental ha sido clave para mantener ese compromiso de cooperación.

CONTENIDO DEL CARGAMENTO

El doctor Guillermo Moringlane explicó que la donación incluye antibióticos, analgésicos, soluciones intravenosas, medicamentos para enfermedades crónicas y otros insumos esenciales, entre ellos 200 mil mascarillas, destinados a fortalecer la respuesta sanitaria en Venezuela.

El cargamento fue recibido por el contraalmirante Juan Gilberto Núñez, en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, institución que coordinará el envío como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

Las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con las misiones de ayuda humanitaria, destacando que rescatistas dominicanos ya se encuentran en territorio venezolano brindando asistencia.

En el acto participaron autoridades del Gabinete de Política Social, del Ministerio de Defensa y de la Fundación El Buen Samaritano.

an/am