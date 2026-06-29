Fuerte réplica de sismo sacude la zona central de Venezuela

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CARACAS.- Una fuerte réplica sísmica de magnitud 4,2 sacudió este lunes a las 7:04 hora local la zona central de Venezuela, región ya afectada por el doble terremoto del 24 de junio.

Según Funvisis, el sismo ocurrió a 2,9 kilómetros de profundidad, con epicentro a 10 kilómetros al este de La Guaira.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento paralelo de magnitud 5,1, de profundidad superficial menor a 30 kilómetros, cerca de la costa venezolana. Aplicaciones de seguimiento sísmico indican que ambos temblores ocurrieron casi en simultáneo, con menos de un minuto de diferencia.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que de forma preliminar no hay reportes de daños adicionales en el territorio nacional.

El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon Venezuela con 39 segundos de diferencia. Especialistas lo califican como un “doblete sísmico”, fenómeno poco común. Fueron los sismos más potentes en el país en 126 años.

Las labores de búsqueda y rescate continúan desde el miércoles.

Los terremotos y sus réplicas han dejado múltiples víctimas fatales y heridos, además del colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.