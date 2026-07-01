Frontera Sur acapara honores de los Juegos Fronterizos 2026

La representación sureña acumuló un total de 107 medallas, distribuidas en 71 de oro y 36 de plata, consolidando su superioridad en la competencia. Por su parte, la Frontera Norte finalizó con 43 preseas en total, incluyendo 10 de oro y 33 de plata.

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JIMANI.– La Frontera Sur se proclamó campeona de la edición 2026 de los Juegos Fronterizos, celebrados con éxito en este municipio, tras dominar ampliamente el medallero general.

La representación sureña acumuló un total de 107 medallas, distribuidas en 71 de oro y 36 de plata, consolidando su superioridad en la competencia. Por su parte, la Frontera Norte finalizó con 43 preseas en total, incluyendo 10 de oro y 33 de plata.

Los deportes de combate fueron la principal fortaleza del Sur, aportando 67 medallas: 25 en taekwondo, 23 en karate, 12 en judo y 7 en boxeo. El atletismo también contribuyó con 20 preseas, mientras que el tenis de mesa sumó cuatro.

En los deportes de conjunto, el voleibol y el baloncesto aportaron cuatro medallas de oro en las ramas femenina y masculina, reforzando el dominio sureño.

La Frontera Norte logró sus principales resultados en atletismo, con tres oros, además de una medalla dorada en boxeo, futsal y judo, para un total de seis títulos.

El evento forma parte de los Juegos Fronterizos rescatados por el Gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), dirigido por el ministro Kelvin Cruz.

La clausura incluyó la premiación a los campeones y un espectáculo artístico con las presentaciones de Crazy Design, Luis Miguel del Amargue, Bonny Cepeda, Stephany Constanza y Jandy Ventura y El Legado.

Las autoridades destacaron la integración comunitaria de Jimaní y el impacto del evento como plataforma de desarrollo para jóvenes atletas de la zona fronteriza.

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