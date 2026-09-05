Frente Amplio convoca octava caminata para este domingo

La caminata será este domingo 6 a las 9:30 de la mañana, partiendo de la intersección Isabel Aguiar y México.

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SANTO DOMINGO.- El Frente Amplio anunció la realización de su octava caminata-protesta en Santo Domingo Oeste, en demanda de medidas urgentes del Gobierno para enfrentar el alto costo de la vida, reducir los precios de los alimentos y medicamentos y poner fin a los apagones.

Carlos Rosario, presidente del Comité Municipal del Frente Amplio en Santo Domingo Oeste, afirmó que miles de familias dominicanas continúan enfrentando dificultades debido al deterioro de su poder adquisitivo.

RECLAMAN MEDIDAS ANTE ALZA DEL COSTO DE VIDA

El dirigente político sostuvo que los ingresos de las familias resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

“La población siente que su salario cada vez alcanza menos. Hoy las familias tienen que comprar menos alimentos, sustituir productos esenciales y limitar sus gastos porque el dinero ya no rinde. Esa es una realidad que nadie puede ocultar”, expresó Rosario.

La organización convocó a la ciudadanía a participar en la movilización, programada para este domingo 6 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, con punto de partida en la intersección de las avenidas Isabel Aguiar y México.

El Frente Amplio indicó que la actividad forma parte de una jornada de movilizaciones que desarrolla desde hace más de un año en distintos municipios del país, con el objetivo de defender el poder adquisitivo de la población y reclamar el respeto de los derechos democráticos.

LLAMAN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La organización exhortó a los residentes de Santo Domingo Oeste, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, comerciantes, trabajadores, jóvenes y mujeres a integrarse a la protesta.

El partido reiteró que la participación ciudadana es fundamental para impulsar políticas públicas dirigidas a proteger el poder de compra de las familias y mejorar sus condiciones de vida.

La jornada se suma a las acciones que el Frente Amplio ha venido desarrollando para reclamar respuestas oficiales frente al incremento de los precios, las dificultades económicas de los hogares y las deficiencias en el suministro eléctrico.

an/am