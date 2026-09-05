Caricom debate con el gobierno de Haití situación inseguridad

Las conversaciones abarcaron el progreso del presente proceso electoral previo a los comicios fijados para el próximo 13 de diciembre, en medio de una crisis general causada por la violencia de pandillas armadas, añadió la declaración.

El intercambio entre los líderes de la Caricom y las autoridades incluyó un análisis sobre las condiciones necesarias para lograr que las elecciones sean “libres, creíbles, inclusivas y seguras”.

COLABORACION DEL CARICOM PARA LAS ELECCIONES

Las partes reflexionaron, además, sobre el apoyo que puede ofrecer el organismo regional a las iniciativas emprendidas por las autoridades haitianas sobre los comicios y otros temas emergentes locales.

La delegación de Personas Eminentes de la Caricom, integrada por los exprimeros ministros Kenny Anthony, de Santa Lucía; Orette Bruce Golding de Jamaica; y Perry Christie de las Bahamas, fue recibida por la Ministra de Relaciones Exteriores, Raina Forbin.

Otros participantes en las conversaciones fueron el Embajador del organismo en Haití, Colin Granderson; la subsecretaria General Elizabeth Solomon; y Anna-Lisa Jones-Reis, oficial de Proyectos de la Secretaría de la Caricom.

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