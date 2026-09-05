Enviados Trump viajan a Kiev y Moscú en nueva gestión de paz

Washington, 5 de septiembre (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que sus emisarios, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este fin de semana a Moscú y Kiev para tratar de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra.
«Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras», declaró a la prensa Trump, quien recordó que no ha recibido el Premio Nobel de la Paz pese a sus esfuerzos para terminar conflictos internacionales.
Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Kushner, yerno de Trump, se reunirán este sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, y posteriormente viajarán a Kiev para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que será el primer encuentro de ambos negociadores con el líder ucraniano.
Estancadas conversaciones entre Rusia y Ucrania
El viaje lleva varias semanas negociándose, según fuentes estadounidenses citadas por The New York Times, que detallaron que Washington quiere que Ucrania y Rusia detengan temporalmente sus ataques mientras los emisarios estadounidenses se encuentren en la región.
El diario señala que no está claro si Witkoff y Kushner presentarán una nueva propuesta de paz o si presionarán para cerrar los asuntos pendientes de la anterior, entre ellos quién controlará el Donbás, territorio ucraniano parcialmente ocupado por las fuerzas rusas.