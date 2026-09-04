Ponen en circulación libro «Después de Trujillo. Un lustro convulso»

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SANTO DOMINGO.- Tres historiadores ponderaron la obra y reconocieron que la forma y estructura permitió al lector adentrarse con facilidad «en la vorágine de esos tiempos difíciles».

El libro abordó los acontecimientos ocurridos entre el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, y las elecciones de 1966, período en el que el país experimentó profundas transformaciones políticas y sociales.

El autor recorrió las causas que pusieron fin a la dictadura de más de tres décadas, la transición política, el gobierno de Juan Bosch, el golpe de Estado de 1963, el Triunvirato, la Revolución de Abril de 1965, la intervención militar estadounidense y las elecciones de 1966, en las que resultó electo Joaquín Balaguer.

En la presentación intervinieron Juan Daniel Balcácer, pasado presidente de la Academia de la Historia y autor del prólogo; el historiador y periodista Miguel Guerrero, quien tuvo a su cargo el discurso de ponderación; Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia, y el director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero.

Guerrero consideró que el autor utilizó con mucho acierto la técnica de la cronología, un método de la narración histórica que permitió asimilar sin grandes esfuerzos el contenido y evitar las confusiones que muchas veces resultan de la abundancia de datos.

El presentador elogió que el libro incluyó también el testimonio amplio de cinco personalidades que jugaron roles importantes en ese lustro convulso: Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Rafael Chaljub Mejía, Rafael Gamundi Cordero, Milagros Ortiz Bosch y Rafael (Fafa) Taveras.

VALORACIONES

El doctor Miguel Reyes Sánchez saludó la publicación en nombre de la Academia Dominicana de la Historia y manifestó que «por eso saludamos la aparición de esta obra, bien escrita y documentada, que incorpora una nueva mirada de esos episodios claves de nuestra historia».

De su lado, Juan Daniel Balcácer opinó que «se trata de una magnífica reconstrucción de acontecimientos claves, generalmente preteridos, que pertenecen al género que el historiador español Julio Aróstegui denominó historia del tiempo presente».

Balcácer destacó además que Peralta Romero aportó el testimonio «inapreciable, escasamente conocido, de Victoria Amiama Tió», hermana de Luis Amiama Tió, protagonista de la conjura del 30 de mayo, cuyas revelaciones se publicaron por primera vez.