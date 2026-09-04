El dólar mantiene tendencia al alza; era cotizado hoy a $59.38

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SANTO DOMINGO.- El mercado cambiario en la República Dominicana ha registrado ligeros incrementos en la cotización del dólar  durante las últimas jornadas. De acuerdo con las tasas de referencia emitidas por el Banco Central, la divisa estadounidense aumentó 15 centavos y era vendida a RD$59.38. 

El cambio fue fijado de la siguiente manera:

Compra: RD$59.00

Venta: RD$59.38

EL EURO

El euro subió 15 centavos; era vendido a RD$70.10 y comprado a RD$66.77.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este viernes cotizando a un precio de 91,67 dólares el barril, marcando un ligero avance en las operaciones de apertura impulsado principalmente por la escalada de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

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Alita Wint
Alita Wint
10 minutos hace

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